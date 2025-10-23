규제대책 발표 전후 서울 아파트값 역대최대폭 올라

서울 아파트 가격이 전주 대비 0.50% 오르며 2012년 통계 집계 이래 가장 큰 폭으로 올랐다. 10·15 부동산대책 발표 직후 규제가 적용되기 전 집을 사려는 매수세가 쏠리며 급등한 것으로 보인다.
23일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격동향에 따르면 10월 셋째주 서울 아파트 매매가격은 둘째주(0.54%) 대비 0.50% 올랐다. 둘째주 가격동향이 추석연휴로 2주치가 한꺼번에 반영됐다는 점을 감안하면 주간 상승폭으로는 통계 집계 이래 가장 크다. 직전 최대폭은 2018년 9월 3일 집계된 0.47%다.
서울의 경우 지역별로는 광진(1.29%) 성동(1.25%) 강동(1.12%) 등의 오름폭이 컸다. 경기의 경우 성남시 분당구가 1.78% 올랐고, 과천시도 1.48% 오르며 큰 폭의 상승세를 보였다. 다만 경기는 평택(―0.17%) 이천(―0.14%) 등에서 하락세가 나타나며 전체적으로는 0.16% 상승했다.
앞서 정부는 10·15 부동산대책을 통해 서울 전역과 경기 남부 12개 지역을 투기과열지구와 조정대상지역, 토지거래허가구역으로 지정했다. 이에 따라 16일부터 해당 지역에서 가능한 대출액이 크게 줄어들었고, 20일부터는 해당 지역에서는 지자체의 허가를 받아 2년간 실거주할 경우에만 매매가 가능해졌다. 규제가 시행되기 전 급하게 집을 매매하려는 수요자들이 나오면서 기존 최고가보다 1, 2억원 씩 오른 가격에 매수하는 사례가 나오기도 했다.
