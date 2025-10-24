일본 가정식 6종 출시… 30일까지 1+1 이벤트

프리미엄 이자카야 브랜드 ‘이자카야 나무(㈜엔엠에프 운영)’가 술 중심의 소비에서 벗어나 미식과 건강한 한 끼를 원하는 고객들을 위해 일본 가정식 정식 6종을 새롭게 선보인다. 아울러 신메뉴 출시를 기념해 오는 30일까지 서울 15개 전 지점에서 저녁 방문 고객을 대상으로 ‘정식 1+1 특별 이벤트’를 진행한다.
이번에 선보이는 가정식 정식은 △폭탄회덮밥 정식 △생연어 사케동 정식 △스바라시 스테이크덮밥 정식 △완도바다 찐전복 덮밥 정식 △도톤보리 텐동 정식 △살얼음동동 냉소바 정식 등 총 6종이다. 각 정식은 메인 메뉴 외에도 쓰케모노(절임 야채) 3종, 감자샐러드, 야채샐러드, 명란계란말이, 스이모노(맑은 국물), 계절 과일을 곁들여 풍성하고 균형 잡힌 일본 가정식의 매력을 담았다.
메뉴별 특징도 눈길을 끈다. 폭탄회덮밥 정식은 다채로운 회와 신선 채소, 양념장이 어우러져 화려한 비주얼과 신선한 맛을 자랑한다. 생연어 사케동 정식은 숙성 연어의 부드러움과 특제 간장 소스가 조화를 이루며 깔끔한 풍미를 선사한다. 스바라시 스테이크덮밥 정식은 두툼한 스테이크와 감칠맛 도는 양파볶음, 달걀노른자가 어우러져 든든하고 고급스러운 한 끼를 완성한다. 완도바다 찐전복 덮밥 정식은 신선한 완도 전복을 올려 깊은 바다향과 쫄깃한 식감을 동시에 즐길 수 있다. 도톤보리 텐동 정식은 새우와 다양한 채소를 바삭하게 튀겨낸 일본식 튀김덮밥으로 진한 덴쓰유 소스가 감칠맛을 더한다. 살얼음동동 냉소바 정식은 시원한 국물과 쫄깃한 메밀면이 조화를 이루며 가볍고 청량한 저녁 식사로 제격이다.
이자카야 나무 관계자는 “최근 외식 트렌드가 술보다는 건강하고 맛있는 식사 중심으로 이동하고 있다”며 “이번 가정식 정식 6종은 일본 가정식의 매력을 현대적으로 재해석한 메뉴로 1+1 이벤트를 통해 더 많은 고객이 합리적인 가격에 경험할 수 있기를 바란다”고 전했다.
한편 이자카야 나무는 서울 주요 오피스타운에 15개 지점을 직영으로 운영하며 프리미엄 이자카야 문화를 선도하고 있다. 또한 여의도 증권가에 프리미엄 숙성 한우·한돈 전문점 ‘나무가든’ 1호점을 오픈해 운영하고 있다.
이자카야 나무와 나무가든을 운영하는 ㈜엔엠에프는 “앞으로도 고객 맞춤형 메뉴 개발과 다양한 프로모션을 통해 식사와 음주가 공존하는 다양한 라이프스타일을 제안해 나갈 계획”이라고 포부를 밝혔다.
댓글 0