테팔, ‘바닥오염 자동감지’ 무선청소기 신제품 개발… “국내소비자 맞춤가전 선보일 것”

진공청소와 물걸레를 동시에… 고성능 모터로 먼지·액체 모두 흡입
테팔은 진공청소와 물걸레 청소를 함께 해결할 수 있는 신제품 ‘올인원 딥클린 무선청소기 엑스클린 4’를 선보였다고 21일 밝혔다.
정수·오수 분리 시스템으로 깨끗한 물청소 가능
스마트 오토모드로 흡입력 자동 조절, 에너지 효율 강화
육아·반려동물 가정에 적합한 올인원 클리닝 솔루션
‘엑스클린 4’는 한 대의 청소기로 바닥의 먼지와 액체 오염물을 동시에 제거할 수 있도록 설계됐다. 고성능 파워 모터를 탑재해 흡입력과 청소력을 강화했으며, 바닥 오염도를 감지해 자동으로 흡입 세기를 조절하는 ‘스마트 오토모드’를 지원한다. 불필요한 배터리 소모를 줄여 효율적인 청소가 가능하다.
정수와 오수를 분리한 ‘이중 물탱크 시스템’을 적용한 점도 특징이다. 기존 물걸레 청소기처럼 오염된 물걸레로 바닥을 반복 세척하는 방식이 아니라, 청소 중에도 깨끗한 물이 지속공급되어 청결도를 유지한다. 흡입된 오염물은 즉시 오수 탱크로 보내져 위생적인 사용이 가능하다.
극세사 롤러 헤드와 사이드 브러시를 탑재해 미세먼지부터 머리카락, 반려동물 털, 흘린 음식물과 음료 등 다양한 오염까지 제거한다. 벽면 모서리나 틈새 등 손이 닿기 어려운 공간의 얼룩도 효과적으로 청소할 수 있다고 한다.
청소 후에는 버튼 한 번으로 롤러를 자동 세척하는 기능을 제공해, 물걸레를 손으로 빨 필요가 없다. 극세사 롤러는 손쉽게 분리·교체할 수 있으며, 세척 가능한 필터와 전용 브러시를 함께 제공해 관리가 편리하다. ‘엑스클린 4’는 충전 거치대, 극세사 롤러 2개, 청정 필터, 청소 브러시 등 액세서리 4종이 기본으로 제공된다.
테팔 관계자는 “엑스클린 4는 청결과 효율을 중시하는 국내 소비자들의 생활 패턴에 맞춰 개발된 제품이다. 집안 청소를 간편하게 해결하고 완성도 높은 결과를 원하는 소비자들의 부담을 덜어줄 것”이라고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
