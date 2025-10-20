요즘(YOZM), ‘저당 말차 그릭요거트’ 출시 …‘말차코어’ 트렌드 반영

프리미엄 그릭요거트 요즘(YOZM)은 글로벌 말차 트렌드를 반영한 신제품 ‘저당 말차 그릭요거트’를 출시한다고 밝혔다.
‘저당 말차 그릭요거트’는 단 2g의 당류만을 함유한 저당 디저트다. 설탕 대신 0kcal 천연 감미료인 알룰로스와 제주의 청정 환경에서 재배된 말차를 블렌딩했다. 인공색소나 합성향료를 사용하지 않고도 말차 본연의 녹색과 향을 구현해냈다. 말차 특유의 떫은맛을 부드럽게 완화해 감칠맛은 높이고 쓴맛은 줄인 균형 잡힌 풍미를 자랑한다.
최근 말차코어(Matcha-core)라는 신조어가 등장할 만큼 말차 열풍이 거세다. ‘저당 말차 그릭요거트’는 말차를 통한 건강한 식문화를 지향하는 소비자들의 말차 트렌드를 반영했다.
요즘(YOZM) 임예슬 마케팅 팀장은 “최근 소비자 사이에서 건강하게 즐기는 단맛과 프리미엄 원료에 대한 관심이 높아지고 있다. 당류를 최소화하고 일상에서 부담 없이 즐길 수 있는 프리미엄 디저트로 선보이는 만큼 많은 관심 바란다”고 했다.
요즘(YOZM)은 ‘불필요한 것은 덜어내고 본질만 남긴다’는 브랜드 슬로건으로 원유와 유산균 단 2가지 원료만을 사용한 클린 레시피 프리미엄 그릭요거트를 선보이고 있다. 이번 신제품은 핵심 가치를 유지하면서 트렌디한 원료 조합을 더해 웰니스 디저트(Wellness Dessert)로 브랜드 영역을 확장했다는 설명이다.
신제품 ‘저당 말차 그릭요거트’는 전국 GS25 편의점에서 구매 가능하며 오는 23일부터 온라인몰에서 순차적으로 만나볼 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
