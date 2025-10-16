코스피 사상 첫 3700 고지…삼성전자 장중 9만7500원 최고점

증권거래소에 따르면 16일 오전 11시 코스피는 전장보다 1.59% 오른 3,715.33을 나타내고 있다. 장 중 한때 3,726.42까지 치솟으면서 전날 기록한 장중 역대 최고가(3,659.91)를 하루 만에 경신했다.
코스피는 이달 2일 사상 처음으로 장중 3,500을 돌파한 뒤 추석 연휴가 끝난 10일에는 장중 3,600의 벽을 넘어섰다. 이날 다시 3,700선까지 도달하면서 가파른 상승세를 보였다.
외국인은 3358억 원어치를, 기관은 2797억 원어치를 순매수했다. 개인은 5957억 원어치를 순매도하며 차익실현에 나섰다.
주가 상승을 주도한 것은 ‘코스피 대장주’인 삼성전자였다. 삼성전자의 주가는 이날 오전 중 주당 9만7500원까지 치솟았다. 이는 액면분할 이후인 2021년 1월 11일 기록한 장중 최고가(9만6800원)를 약4년 9개월 만에 돌파한 것이다. 전날 필라델피아 반도체 지수가 2.99% 급등한 데 이어 이날 대만 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC의 3분기 실적 발표 기대감 등이 더해진 영향으로 풀이된다. 삼성전자는 오전 11시 기준으로는 전 거래일 대비 2.42% 오른 주당 9만7300원에 거래되고 있다.
한편 15일(현지 시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서는 3대 지수의 혼조세가 이어졌다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전 거래일 대비 0.40% 오른 6,671.06으로 장을 마감했다. 나스닥지수는 0.66% 상승한 2만 2,670.08로 마무리됐다. 다우존스산업평균지수는 전 거래일 대비 0.04% 내린 4만 6,253.31에 거래를 마쳤다.
