“獨 첩보기관, 오바마 에어포스원 통화 수년간 도청”

독일 정보당국이 버락 오바마 미국 대통령 재임 시절 그의 통화를 수년간 도청했다는 의혹이 제기됐다. 우방국 정상에 대한 도청이 이뤄졌단 의혹이 사실로 확인되면 심각한 외교문제로 비화될 수 있다.
독일 주간지 차이트는 독일의 해외첩보 기관인 연방정보국(BND)가 미국 대통령 전용기 ‘에어포스원’에서 이뤄진 오바마 당시 대통령의 기내 통화를 감청했다고 4일(현지시간) 보도했다. BND는 에어포스원의 암호화 시스템 결함을 이용해 2014년까지 감청 활동을 이어간 것으로 보인다.
보도에 따르면 BND는 오바마 전 대통령이 전용기에서 사용한 통신 주파수 약 12개를 파악하고 있었다. 통화 내용은 문서 1부로 만들어져 BND 국장, 부장과 담당 부서장이 열람한 뒤 파기됐다. 도청은 총리실의 지시 없이 이뤄졌고, 수집된 정보는 미국의 정책 방향에 대한 ‘일반적 평가’ 형태로만 총리실에 보고된 것으로 알려졌다.
앞서 양국은 2013년 미국 국가안보국(NSA)이 앙겔라 메르켈 당시 독일 총리를 도청했다는 폭로로 외교 갈등을 겪은 바 있다. 또 2014년에는 BND는 존 케리 당시 국무장관과 힐러리 클린턴 전 장관의 통화를 녹음했다는 사실도 언론 보도로 공개됐다.
BND는 이번 의혹에 대해 “정보활동에 대해서는 공개적으로 입장을 밝히지 않는다”고 밝혔다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
