오픈AI, AI영상 공유 SNS ‘소라’ 출시… 틱톡과 경쟁

“앱 광고로 새로운 수익원 창출”
생성형 인공지능(AI) 챗봇 ‘챗GPT’ 개발사인 오픈AI가 AI를 활용해 영상을 제작·공유할 수 있는 소셜네트워크서비스(SNS) 앱 ‘소라(Sora)’를 출시했다고 지난달 30일(현지 시간) 밝혔다.
이번에 출시하는 앱은 지난해 2월 오픈AI가 공개한 AI 영상 제작 소프트웨어 ‘소라’와 같은 이름으로 지어졌다. 이 앱은 단순히 영상을 만들 수 있는 것이 아니라, 생성한 영상을 친구들과 공유하고 다른 사람들이 만든 영상도 볼 수 있게 해준다. 알고리즘에 따라 사용자의 관심사에 맞는 영상이 노출되며, 자신의 외형을 반영한 AI 아바타와 목소리를 생성해 영상에 추가할 수도 있다. 영상은 최대 10초 길이로 만들 수 있다.
업계에서는 오픈AI의 소라 앱이 틱톡, 인스타그램 등 ‘숏폼’ 중심의 SNS와 경쟁할 것이라고 보고 있다. 블룸버그통신은 “오픈AI가 (소라 앱을 통한) 광고에서 새로운 수익원을 창출할 수 있다”고 설명했다.
오픈AI는 소라 앱으로 제작된 영상에 AI가 생성한 영상임을 알 수 있도록 워터마크가 표시된다고 밝혔다. 현재 이 앱은 아이폰의 운영체제인 ‘iOS’에서 먼저 출시됐으며 안드로이드 버전도 빠른 시일 내 공개될 예정이다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
