‘전화-채팅-화상’ 중 선택… 편리한 자산관리컨설팅

단순 브로커리지(주식 중개)가 국내 증권사 서비스의 전부였던 2000년대 초 삼성증권은 자산관리 서비스를 선보이며 자본시장의 선도자로 자리매김했다. 자산관리 노하우가 결집된 디지털 인프라, 최고의 자산관리 역량을 갖춘 PB, 최적의 상품 솔루션 공급 능력 등 자산관리의 핵심 경쟁 요소를 모두 갖추고 있는 삼성증권은 명실상부 대한민국 자산관리의 명가(名家)다.
삼성증권의 금융소비자 보호는 고객에 대한 이해에서부터 시작한다.
분기별로 회사, PB, 비대면 상담, 패밀리 센터(콜센터)와 mPOP(MTS)에 대해 고객추천지수 조사를 실시한다. 아울러 소비자평가단을 정기적으로 운영하고 있다. 고객과 시장의 관심도가 높은 주제를 선정하고 해당 주제에 대한 이해도가 높은 고객을 선발해 설문, 1대1 인터뷰 등을 통해 고객의 니즈와 불편, 소비자 보호와 권익 침해 요소를 분석한다.
삼성증권은 금융소비자 보호를 위한 내부 통제 체계를 구축하고 사내 제도 및 업무 프로세스를 지속적으로 개선하기 위해 전사 차원의 협의체를 운영하고 있다. 또한 내부 통제 체계 수준과 운영 현황을 점검하기 위한 ‘금융소비자 보호 협의회’가 매월 개최된다. 협의회는 금융소비자 보호 관련 전 프로세스를 점검하고 문제점 도출 시 유관 부서 협업을 통해 개선을 추진한다. 협의회 결과는 반기별 ‘금융소비자보호 내부통제위원회’를 통해 CEO를 포함한 고위 경영진 및 이사회에 보고된다.
기존 자산관리가 고액 자산가 대상 서비스에 초점을 맞췄다면 삼성증권의 디지털 자산관리는 대상 고객 범위를 넓히는 한편 MZ세대 등 새롭게 부각된 고객의 니즈까지 충족시키고 있다.
디지털자산관리본부는 디지털 우수 고객을 위해 업무 문의 안내부터 투자 상담까지 다양한 서비스를 포함하는 원스톱 자산관리 컨설팅을 제공한다. 전화는 물론 채팅과 화상통화를 통한 상담까지 가능하기 때문에 고객은 상담 방법을 편리하게 선택할 수 있다. 특히 ‘컨설팅 라운지’ ‘투자정보 라운지’ ‘세미나 라운지’로 구성되는 S.Lounge(에스라운지)를 통해 고객은 삼성증권의 차별화된 디지털 자산관리를 비대면 채널에서도 이용할 수 있다. S.Lounge는 디지털 PB의 맞춤형 투자 상담, 고객 관심 사항에 대한 애널리스트의 코멘트, 이슈별 비대면 세미나와 실시간 질의응답 등 자산관리 전반을 아우르는 콘텐츠를 서비스한다.
