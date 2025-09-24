“중국인 여행객 편의 강화한다”… 인스파이어 리조트, ‘위챗 미니프로그램’ 오픈

인스파이어 엔터테인먼트 리조트(이하 인스파이어)는 중국인 여행객 편의 강화를 위해 ‘위챗 미니프로그램’을 공식 오픈했다고 24일 밝혔다.
인스파이어에 따르면 이번 서비스는 중국 내에서 가장 많이 사용되는 메신저 애플리케이션 ‘위챗’을 기반으로 하며 별도의 앱 설치 없이 호텔 예약, 멤버십 혜택, 엔터테인먼트 정보 등을 통합 제공한다. 위챗 페이를 통한 예약 및 확인, 숙박·식음·공연 관련 정보 조회, 멤버십 전용 혜택도 이용할 수 있다.
서비스 오픈을 기념해 인스파이어는 ‘인스파이어 골든 겟어웨이(INSPIRE Golden Getaway)’ 캠페인을 9월 19일부터 시작했다고 한다. 해당 캠페인에서는 호텔 숙박 할인, 패키지 상품, 맞춤형 혜택이 제공된다. 아울러 10월 18일까지 위챗 미니프로그램 가입 고객을 대상으로 럭키 드로우 이벤트를 진행해 숙박권, 식사권, 항공권, 여행용품 등을 증정한다.
숙박 프로모션도 마련됐다. 1박 예약 시 10% 할인, 3박 이상 예약 시 20% 할인 혜택을 받을 수 있고 조식이나 워터파크 입장권 선택 옵션이 포함된다. 2박 이상 투숙 시 식사권도 추가 제공된다.
인스파이어 관계자는 “중국 고객들의 디지털 플랫폼 사용 행태를 반영해 위챗 미니프로그램을 도입했다”며 “향후 해외 방문객 모두가 보다 편리하게 인스파이어를 이용할 수 있도록 서비스를 강화하겠다”고 말했다.
한편 인천 영종도에 위치한 인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 1275실 객실과 1만5000석 규모 아레나, 실내 워터파크, 대형 연회시설, 외국인 전용 카지노, 상업시설 등을 갖췄다.
댓글 0