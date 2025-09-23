미국행 국제우편 재개… 발송인이 관세 선납해야

김치 등 접수… 100달러 이하 무관세
우체국에서 미국행 국제우편 서비스를 다시 이용할 수 있게 됐다. 과학기술정보통신부 우정사업본부는 미국 정부의 관세 정책 변경으로 일부 중단됐던 미국행 국제우편 서비스를 22일부터 전면 재개한다고 밝혔다. 미국행 우편 서비스를 재개한 것은 영국에 이어 두 번째다.
재개되는 국제우편 서비스는 발송인이 직접 관세를 현금으로 납부하거나 계좌이체로 선납하는 방식으로 운영된다. 일반적으로 한국산 제품에는 약 15%의 관세율이 적용되지만, 품목과 원산지에 따라 세율은 달라질 수 있다. 기존에 우편물로 보낼 수 있었던 김치 등 음식물도 접수가 가능하며 100달러(약 14만 원) 이하의 선물은 소정의 신고 수수료만 납부하면 관세 부담 없이 보낼 수 있다.
우체국에서 미국 국제우편 서비스를 이용할 때 지불하는 수수료는 3250원으로 민간 특송사의 수수료(최대 2만5000원)보다 매우 낮게 책정했다. 우정사업본부는 10월 말까지 미국행 EMS 창구 접수 시 1통당 5000원 요금 할인 이벤트도 실시한다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
