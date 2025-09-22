“소비자 성원에 보답”… 가민, 연중 할인행사 ‘가민데이’ 개최

온라인 스토어 단독으로 연중 최대 규모 할인
가민은 22일 연중 단 한 차례만 열리는 할인 행사 ‘가민 데이(Garmin Day)’를 9월 22일 오후 1시부터 25일 오후 1시까지 72시간 동안 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 가민 공식 온라인 스토어에서만 진행된다.
스마트워치·사이클링 등 60여 종 전방위 할인
출시 이후 첫 할인 모델 대거 포함
웰니스·아웃도어·다이빙 제품까지 폭넓은 구성
이번 프로모션에는 러닝, 골프, 웰니스, 아웃도어, 다이빙 등 여러 활동에 특화된 스마트워치와 사이클링 장비가 포함됐다. 최대 57%까지 할인된 가격에 한정 수량으로 구매할 수 있다.
러닝 전용 GPS 워치 ‘포러너(Forerunner)’ 최신 모델(165, 265, 965)은 최대 24% 할인된다. 해당 제품은 장시간 사용이 가능한 배터리, 맞춤 훈련 프로그램(가민 코치), 주법 분석 기능 등 러너를 위한 훈련 지원 시스템을 탑재해 러닝 애호가들 사이에서 주목받고 있다.
사이클링 장비는 최대 40% 할인이 적용된다. GPS 사이클링 컴퓨터 ‘엣지(Edge) 1050·840’, 후방 레이더 기능을 갖춘 안전 장치 ‘바리아(Varia) RTL515, RCT715’, 페달 기반 파워미터 ‘랠리(Rally) RS100/200, XC200’ 등 총 9종이 대상이다.
골프 라인업도 포함된다. 스마트워치 ‘어프로치(Approach)’ S70과 이번 행사에서 처음 할인되는 S50, 그리고 스마트 레이저 거리측정기 ‘어프로치 Z30’까지 준비됐다. 워치와 거리측정기를 아우르는 골프 관련 기기를 합리적 가격으로 구매할 수 있다.
일상과 운동을 균형 있게 관리할 수 있는 웰니스 제품군도 할인된다. 스마트워치 ‘베뉴(Venu)’ 시리즈는 최대 38% 가격 인하가 적용되며, 여성용 워치 ‘릴리 2(Lily 2)’는 최대 57% 할인된다. 스마트 체중계 ‘인덱스(Index) S2’도 행사 대상에 포함됐다.
아웃도어와 다이빙 기기도 참여한다. 고급 아웃도어 워치 ‘피닉스(Fenix)’ 라인업, 견고함을 강조한 ‘인스팅트(Instinct)’ 시리즈, 장거리 활동용 ‘엔듀로(Enduro) 3’, 전술 목적의 ‘택틱스(Tactix) 8’, 그리고 다이빙 컴퓨터 ‘디센트(Descent) MK3’ 등이 이번 행사에 포함됐다.
가민코리아 관계자는 이번 행사에 대해 “가민 데이는 연중 단 한 차례만 마련되는 할인 기회다. 강력한 배터리 성능과 훈련 프로그램, 건강 모니터링 기능 등 가민의 기술을 직접 경험할 수 있길 바란다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0