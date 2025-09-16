GS건설, 태안 태양광 발전소 준공… 연 2만3000가구 사용 규모

GS건설은 충남 태안군에 조성된 ‘태안 햇들원 태양광 발전소’를 준공했다고 16일 밝혔다.
이번 발전소는 생산성이 낮아 방치됐던 염해 농지를 친환경 자원으로 전환한 사례다. 약 66만㎡(약 20만평) 부지에 태양광 설비를 갖춰 연간 약 8만MWh의 전기를 생산할 수 있다. 이는 약 2만3000여 가구가 사용할 수 있는 규모다.
사업은 GS건설(50%), 한국서부발전(45%), 서환산업(5%)이 공동 출자해 설립한 태안햇들원태양광이 추진했다. GS건설은 최대주주로서 사업개발과 EPC(설계·조달·시공)를 맡았다.
주민 참여형 구조도 특징이다. 총 사업비의 4%를 주민이 투자했으며 2045년까지 20년간 지역 주민에게 공유될 수익금은 약 110억 원으로 예상된다.
GS건설 관계자는 “이번 사업은 염해 농지를 활용해 친환경 발전을 실현한 동시에 지역 주민과 수익을 공유하는 지속가능한 모델을 마련한 것”이라면서 “앞으로도 EPC 역량과 신재생 에너지 개발 경험을 바탕으로 국내외 친환경 에너지 전환 시장을 확대해 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0