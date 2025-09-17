겨울 축제 이어 파크골프 성지로 부상

화천산천어축제는 국내는 물론 해외 관광 시장에도 잘 알려진 대한민국 국가대표 글로벌 축제다. 인구 2만2000명 남짓한 화천군에는 매년 1월 축제 기간 100만 명 이상의 관광객이 구름처럼 몰려들고 있다. 단순한 얼음낚시를 넘어 하얼빈 빙등축제, 삿포로 눈축제 등 세계적 콘텐츠를 도입해 새로운 볼거리를 제공하고 있다. 외국인 관광객도 매년 10만 명 이상 유치하며 특히 동남아 국가를 대상으로 한 마케팅으로 K-페스티벌 대표 주자로 자리 잡았다.
이와 함께 화천군은 겨울 축제를 넘어 사계절 스포츠와 레저로 영역을 넓히고 있다. 북한강 변을 따라 조성된 36홀 규모의 파크골프장 3개는 연간 50만 명 이상의 동호인을 끌어모으며 화천을 명실상부한 대한민국 파크골프의 수도로 자리매김하게 했다. 화천군은 매년 3월 시즌오픈 대회를 시작으로 전국 부부 파크골프 대회, 국내 최대 규모인 산천어 전국 파크골프 페스티벌, 전국 파크골프 왕중왕전을 열고 있다.
2025년에는 국내 최초로 암 환자 대상 전국 파크골프 대회를 개최한 데 이어 기저질환자(고혈압, 당뇨, 심혈관) 전국 파크골프 대회도 준비 중이다. 나아가 화천군은 올해 사내면에 18홀 규모의 구장을 신설하고 추가 코스 조성을 통해 지역 경제와 파크골프 저변 확대를 추진하고 있다.
