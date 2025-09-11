에잇세컨즈, 싱어송라이터 우즈와 가을·겨울 시즌 협업

삼성물산 패션부문의 캐주얼 브랜드 에잇세컨즈가 싱어송라이터 WOODZ(우즈)와 손잡고 올 가을·겨울 시즌 다양한 남성 패션 스타일링을 선보인다고 11일 밝혔다.
우즈는 자작곡 ‘드라우닝(Drowning)’ 발매 2년 만에 음원 차트 1위를 기록하며 역주행 신화를 쓴 아티스트다. 장르를 넘나드는 음악적 재능과 독보적인 감성, 퍼포먼스를 겸비했다는 평가를 받는다.
에잇세컨즈는 폭넓은 매력을 지닌 우즈와 협업을 통해 브랜드가 추구하는 자유로운 스타일을 진정성 있게 담아내고 20~30대 소비자 중심의 선호도를 강화해 신규 고객 확보에도 나선다는 전략이다.
이번 협업은 순차적으로 진행된다. 11일 공개된 첫 화보에서는 가죽 재킷, 체크 셔츠, 와이드 핏 청바지, 그래픽 티셔츠를 조합해 자유로운 스트리트 감성을 제안했다. 오는 10월에는 협업 상품도 출시된다. 니트, 후디, 모자 등으로 구성되고 우즈의 남성적인 매력과 쿨한 태도를 강조한 디자인이 특징이다.
우즈가 참여한 화보와 영상은 삼성물산 플랫폼 SSF샵과 에잇세컨즈 SNS 계정에서 공개된다.
김석환 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 남성복 팀장은 “다채로운 개성과 매력을 지닌 아티스트 우즈를 통해 에잇세컨즈의 다양한 스타일링을 보여주고자 한다”면서 “앞으로도 젊은 층이 선망하는 인물과 협업해 브랜드 이미지를 강화할 계획”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
