역대 가장 얇은 5.6㎜ ‘아이폰 에어’ 등장…韓 출시가 159만원부터

애플 첫 초슬림폰 아이폰 에어…프로 모델과 같은 칩 탑재
4800만 화소 퓨전 카메라 시스템…4개 렌즈와 동일 효과
작년 이어 올해도 韓 1차 출시…12일부터 사전주문 시작
애플이 자사 최초의 초슬림폰 폼팩터인 ‘아이폰 에어’를 공개했다. 두께 5.6㎜라는 역대 가장 얇은 아이폰이면서도 최상위 프로형 모델과 같은 수준의 칩을 탑재해 성능을 구현하고 내구성도 보다 끌어올렸다.
애플은 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노에 있는 애플파크에서 아이폰 에어와 아이폰17 시리즈, 애플워치11과 애플워치 울트라3, 에어팟3 프로 등 신제품을 공개했다.
◆역대 가장 얇은 5.6㎜ 두께 구현…퓨전 카메라 시스템·센터 스테이지 기능 등 지원
아이폰 에어는 5.6㎜ 두께와 가벼운 무게를 구현하면서도 5등급 티타늄 프레임을 통해 뛰어난 내구성까지 잡았다. 특히 두께를 줄이면서도 배터리 공간을 극대화해 실제 수명도 최대한 늘렸다.
디스플레이의 경우 16.6㎝ 슈퍼 레티나 XDR 디스플레이가 탑재됐으며 기존 프로형 모델에만 지원되던 최대 120㎐의 가변 재생률을 지원하는 프로모션(ProMotion) 기술까지 적용됐다. 화면을 24시간 활용할 수 있는 상시표시형 디스플레이(AOD)와 3000니트의 부분 최대 밝기 등도 지원한다.
또 아이폰 에어에는 긁힘 방지 성능이 3배 향상되고 반사 방지 기능도 강화된 세라믹실드2 전면 커버가 장착됐고, 처음으로 플래토를 포함한 후면에도 세라믹실드가 장착돼 전작 대비 깨짐 방지 성능을 4배 강화했다.
아이폰 에어는 두께 감축을 위해 단일 렌즈 카메라가 탑재됐으나, 새로운 4800만 화소의 퓨전 카메라 시스템을 도입했다. 이를 통해 렌즈 4개가 탑재된 것과 동일한 수준의 효과를 낼 수 있다는 게 애플의 설명이다.
커스텀 메인 렌즈에선 자주 사용되는 28㎜ 및 35㎜ 초점 거리가 제공돼 더 다양한 방법으로 구도를 잡을 수 있으며, 센서 시프트 OlS를 지원하는 커다란 2.0㎛(마이크로미터) 쿼드 픽셀 센서도 탑재됐다. 2배 망원 기능을 지원하며, 피사체의 디테일과 색상을 더욱 실물에 가깝게 담아내는 업데이트된 포토닉 엔진도 지원된다.
전면 카메라의 경우 최초로 스퀘어 전면 카메라 센서가 탑재돼 보다 넓은 시야각을 제공하며, 최대 1800만 화소로 촬영이 가능하다. 또한 아이폰을 세로로 든 상태에서도 세로, 가로 모드로도 사진이나 동영상 촬영이 가능해져 아이폰을 돌려서 찍을 필요가 없어졌다.
단체 셀카를 찍을 때는 센터 스테이지 기능이 인공지능(AI)을 활용해 자동으로 시야각을 확장하고, 프레임 안에 모든 인물이 담기도록 세로 모드에서 가로 모드로 방향을 돌려줄 수도 있다. 이외에도 센터 스테이지 전면 카메라는 초강력 흔들림 보장 동영상 기능, 전후면 카메라 동시 녹화가 가능한 듀얼 캡처 기능 등을 지원한다.
동영상 촬영의 경우엔 초당 60프레임의 4K 돌비 비전 촬영, 액션 모드, 공간 음향, 배경 소음을 줄이는 오디오 믹스, 바람 소리 감소 기능 등을 활용할 수 있다. ◆A19 프로 칩 탑재해 전력 효율 극대화…국내 출시가 159만원부터 시작
아이폰 에어는 애플이 자체 제작한 애플 실리콘 칩인 A19 프로와 N1, C1X 칩을 탑재해 전력 효율을 끌어올렸다. A19 프로 칩은 새로운 6코어 CPU(중앙처리장치)와 5코어 GPU(그래픽처리장치)를 갖춰 게이밍 성능 등을 보다 강화했다. 뉴럴 가속기가 각 GPU 코어에 탑재돼 이전 세대 대비 3배 더 뛰어난 부분 최대 GPU 컴퓨팅 성능을 선사하는 만큼 생성형 AI 모델 구동 등도 더용이하다.
이외에도 아이폰 에어는 애플의 새로운 무선 네트워킹 칩 N1을 기반으로 와이파이7, 블루투스6, 스레드 등을 지원한다. 새로운 셀룰러 모뎀인 C1X는 전작인 C1 대비 2배 더 빠르고, 에너지 사용량은 30%더 적다.
또 두께 감축 과정에서 물리적 배터리 용량은 다소 줄어든 것으로 추정되나, iOS 26의 새로운 ‘적응형 전력 모드’가 배터리가 온종일 버틸 수 있도록 사용자의 평소 배터리 사용량을 파악하고 잔량이 부족해지는 시기를 예측해 지능적으로 배터리를 절약해준다.
아이폰 에어는 새로운 리퀴드 글래스 디자인, 실시간 번역 및 새로운 비주얼 인텔리전스 기능 등을 지원하는 AI 시스템 ‘애플 인텔리전스’가 도입된 iOS 26을 지원할 예정이다. iOS 26은 오는 15일(태평양 표준시) 무료 소프트웨어 업데이트로 제공된다.
아이폰 에어는 스페이스 블랙, 클라우드 화이트, 라이트 골드, 스카이 블루 색상으로 출시되며, 256GB, 512GB, 1TB 저장 용량으로 제공된다. 가격은 159만원부터 시작한다.
또 작년에 우리나라가 처음으로 아이폰 1차 출시국에 포함된 데 이어 이번에도 가장 먼저 아이폰을 구매할 수 있게 됐다. 대한민국, 호주, 캐나다, 중국, 콜롬비아, 프랑스, 독일, 인도, 일본, 영국, 미국, 베트남 등 63개 이상의 국가 및 지역에서는 아이폰 에어를 12일 오후 9시부터 사전 주문할 수 있다. 온라인 및 오프라인 매장 판매는 19일부터 시작된다.
존 터너스 애플 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장은 “새로운 아이폰 에어는 매우 강력한 동시에 믿을 수 없이 얇고 가볍다”며 “아이폰 라인업에 새롭게 합류하면서 프로급 성능, 4800만 화소 퓨전 카메라 시스템, 센터 스테이지 전면 카메라, 탁월한 배터리 성능 등 기능이 담겼다. 이 모든 기능이 담긴 획기적인 디자인은 미래를 손에 쥔 느낌을 선사할 것”이라고 강조했다.
