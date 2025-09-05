사학연금, ‘2025년도 경영평가 Kick-Off 워크숍’ 개최

사립학교교직원연금공단(이하 사학연금)은 지난 8월 26일과 9월 4일 2일에 걸쳐 본부별 ‘2025년도 경영평가 Kick-Off 워크숍’을 개최했다고 5일 밝혔다.
이번 워크숍은 국립 나주국립숲체원에서 진행됐다. 프로그램은 △2024년도 경영평가 성과 환류 △2025년도 경영평가 성과 창출 방안 논의 △경영평가 대응체계 간담회 등으로 구성됐다. 사학연금 경영진과 지표별 담당자 및 관리자 등 총 80여 명이 참석했다.
송하중 이사장은 “2년 연속 경영평가에서 A등급을 받았지만 성과에 안주하면 안 된다”라며 “앞으로도 책임 있는 연금기금 운용과 교직원 복지 증진에 최선을 다할 것”이라고 전했다.
교육부 기타 공공기관 경영평가는 공공기관의 자율·책임경영 체계 확립을 위해 매년 경영 노력과 성과를 평가하는 제도이다. 주요 사업‧경영관리 2가지 범주와 가점 항목인 공공기관 혁신계획 실행 노력 성과를 종합적으로 심사한다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
