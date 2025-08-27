대상그룹, ‘한국문화·음식’ 동시에 알렸다… 대학생 스마트폰 영화제 성료

17개국 대학생 48명 발리서 단편영화 제작
한국 음식 체험과 영화 상영 동시 진행
아시아 최대 클럽에서 관광객 초청 시사회 개최
5년째 이어온 문화교류 프로그램 확장
대상그룹은 27일 주최하는 제5회 대학생 스마트폰 영화제 ‘대상 E.T.F.F.(Eat & Travel Film Festival)’가 인도네시아 발리에서 마무리되었다고 밝혔다.
올해로 5회를 맞은 이 행사는 대상그룹의 핵심 가치인 존중을 바탕으로 서로 다른 국적과 문화 배경을 가진 대학생들이 함께 여행하며 협업해 음식을 주제로 한 단편영화를 제작하는 문화교류 활동이다. 올해는 발리를 찾은 해외 관광객들이 떡볶이, 치킨, 김밥, 만두 등 대상그룹의 한국 음식을 직접 맛보며 시사회를 관람할 수 있도록 기획해 문화와 음식이 결합된 체험을 제공했다.
이번 영화제는 참가자 자격을 전 세계로 확대해 기존 한국, 인도네시아, 베트남 3개국에서 이란, 캄보디아, 인도, 미국, 러시아 등을 추가한 17개국에서 경쟁을 통해 선발된 48명의 대학생이 참여했다. 이들은 6명씩 8개 팀을 구성해 8월 11일부터 25일까지 인도네시아 발리에서 13박 15일간 시나리오 기획부터 촬영, 편집, 홍보까지 모든 과정을 직접 진행하며 음식을 주제로 한 5분 이내 스마트폰 단편영화를 제작했다.
완성된 단편영화는 24일 아시아 최대 규모의 아틀라스 슈퍼 클럽에서 해외 관광객들과 함께하는 시사회를 통해 공개되었다. 넷플릭스 시리즈 중증외상센터를 연출한 이도윤 감독, 서울예술대학 박지훈 교수 등 전문 심사위원단의 평가와 현지 관광객들의 투표 결과를 반영해 수상작을 선정했다.
올해는 시상식 일주일 전부터 대상 K-푸드 위크를 운영해 관심을 높였다. 발리 현지 인기 레스토랑 8곳과 협업해 대상그룹 제품으로 만든 떡볶이, 김부각, 김치전, 김치 스프레드 등으로 구성한 대상 K-푸드 플래터와 시사회 초대권을 방문객들에게 제공했다. 발리 꾸따 해변과 대형 쇼핑몰 등 유동 인구가 많은 지역에 다양한 옥외 광고를 설치해 행사를 알리고 기대감을 높였다고 한다.
시사회 당일에는 해외 관광객들이 현장을 가득 채웠다. 관객들은 대상의 해외 식품 브랜드 오푸드(O‘food)의 떡볶이, 잡채, 김밥, 치킨 등 다양한 한국 음식을 맛보며 영화를 관람했고, 선착순 300명에게는 여행지에서 간편하게 즐길 수 있는 한국 음식 꾸러미를 증정했다.
최성수 대상홀딩스 대표이사는 “이번 영화제는 존중의 가치를 바탕으로 한 대학생들의 국제 문화 교류 프로그램에서 한 단계 더 발전해, 다양한 국적의 소비자들이 음식과 문화를 함께 즐기는 세계적인 축제로 진화했다. 대상 E.T.F.F.를 통해 더 많은 대학생들이 대상과 함께 세계 곳곳을 여행하며 국제적 리더로 성장할 수 있는 기회를 제공하겠다”고 밝혔다.
대상그룹은 1973년 인도네시아에 국내 최초 플랜트 수출로 해외 시장에 진출한 이후 베트남과 일본, 중국, 필리핀, 태국, 미얀마 등 아시아 전역을 비롯해 미국, 유럽, 호주 등 전 세계에 식품 및 소재 사업 네트워크를 구축하며 세계적인 한국 음식 기업으로 성장하고 있다.
