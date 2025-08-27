시드물, 건강 간식 ‘애사비맛 라이트 젤리’ 출시

시드물이 건강한 라이프스타일을 위한 기능성 간식 ‘애사비맛 라이트 젤리’를 새롭게 출시했다.
이번에 출시된 ‘애사비맛 라이트 젤리’는 식이섬유 기능성 원료인 난소화성말토덱스트린 4,200mg을 함유한 건강 기능성 간식이다.
상큼한 사과의 풍미를 담아낸 톡 쏘는 맛과 탱글탱글하고 쫀득한 식감은 남녀노소 누구나 즐기기 좋으며, 일반 간식과 달리 건강 기능성을 갖춘 데일리 헬스케어 간식으로 활용도가 높다.
작고 휴대하기 편한 젤리 스틱 타입 패키지는 바쁜 일상 속 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있도록 설계됐으며, 아침 공복 시 또는 식사 후 디저트처럼 가볍게 먹을 수 있다.
시드물 관계자는 “애사비맛 라이트 젤리는 맛있게 먹으면서도 건강을 챙길 수 있는 기능성 간식”이라며 “앞으로도 일상의 균형을 도와줄 다양한 헬스케어 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.
시드물은 그간 피부 타입별 맞춤형 스킨케어 제품으로 두터운 고객층을 확보해온 브랜드로, 최근에는 건강기능식품 및 라이프케어 제품군 확대를 통해 토탈 헬스·뷰티 브랜드로의 확장 전략을 본격화하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
