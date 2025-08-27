현대백화점그룹, 기관투자자 대상 통합설명회 개최… “기업가치 개선 일환”

지주사 포함 13개 계열사 동시 참여
기업가치 향상 전략 발표 예정
배당 확대와 자사주 매입 지속
현대백화점그룹이 기관투자자를 대상으로 한 통합 기업설명회를 3년째 이어간다고 발표했다. 기업가치 개선 노력과 하반기 사업 방향을 공개해 주주 중심 경영을 확산시키려는 목적이다.
현대백화점그룹은 오는 28일 서울 여의도 신한투자증권에서 기관투자자 대상 ‘현대백화점그룹 코퍼레이트 데이’를 진행한다고 27일 밝혔다. 지주회사 현대지에프홀딩스를 포함해 현대백화점·현대홈쇼핑·현대그린푸드 등 그룹 내 13개 상장기업이 참석한다.
신한투자증권 주관으로 열리는 이번 행사에는 한국투자신탁운용, 우리자산운용, 키움자산운용 등 주요 금융투자기관에서 다수의 기관투자자가 참가한다. 각 계열사 담당 임원들이 사업 개요와 하반기 경영환경 전망, 핵심 사업 추진 계획, 기업가치 개선 진행상황 등을 설명할 예정이다. 발표 자료는 일반 투자자를 위해 각 회사 웹사이트에도 게재된다.
현대백화점그룹이 매년 코퍼레이트 데이를 마련하는 것은 주요 투자자들과의 정기적인 소통 경로를 통해 재무 실적 및 중장기 사업 계획을 투명하게 공유하고 미래 성장 잠재력을 제시하기 위해서다. 지난해 11월 현대지에프홀딩스·현대백화점·현대그린푸드·한섬과 올해 5월 현대이지웰·현대퓨처넷 등 그룹 주요 계열사 6곳이 기업가치 개선 계획을 발표하고 다양한 주주환원 정책을 실행해왔다.
현대지에프홀딩스는 배당을 지속적으로 확대하며 결산배당 규모를 2023년 183억 원에서 2024년 312억 원으로 늘렸다. 올해는 100억 원 이상의 중간배당을 신규 도입해 총 430억 원 수준을 지급하고 2027년까지 배당금 총액을 500억 원 수준까지 확대할 계획이다. 최근에는 현대백화점 지분 1.94%(43만 8천주)를 취득하며 최대주주로서의 책임경영 강화 의지를 나타내기도 했다.
주요 계열사들의 기업가치 개선 전략도 가속화되고 있다. 현대백화점은 더현대 부산과 더현대 광주, 경산 프리미엄아울렛 등 신규 매장 개설 계획을 구체화하며 사업 확장에 속도를 내고 있다. 자회사인 면세점과 지누스는 운영 효율화 및 비용 절감 노력을 통한 사업구조 개선을 추진하고 있다. 지속적인 성장 투자와 구조 개선을 바탕으로 자기자본이익률(ROE, 자본 대비 수익성을 나타내는 지표)을 2027년까지 백화점업계 평균을 넘어서는 6% 수준으로 높인다는 목표다.
현대그린푸드는 핵심 사업인 단체급식의 수익성을 개선하면서 케어푸드 등 미래 성장 사업에 대한 투자를 확대하고 있다. 기업가치 개선 공시 시점 기준 3년 내 주가순자산비율(PBR, 주가와 장부가치의 비율) 0.8배 이상을 목표로 하고, 2028년까지 자사주 10.6%를 연 2%씩 매입해 소각하는 방안도 추진한다.
한섬도 타임·시스템 등 주력 브랜드의 해외 경쟁력 강화와 수입 브랜드 포트폴리오 확장을 통해 성장세를 지속한다는 전략이다.
현대이지웰은 기존 별도 영업이익의 10% 이상이던 배당 하한을 별도 영업이익의 20%로 확대하는 등 배당정책을 강화하고, 올해 자사주 5% 매입 후 2028년 내 소각을 추진한다. 현대퓨처넷은 2028년까지 배당 2배 이상 확대 및 자사주 3% 매입·소각 목표를 설정했으며, 이 중 자사주 1%는 올해 내로 매입하겠다는 구체적인 계획을 제시했다.
현대백화점그룹 관계자는 “기업가치 개선 계획 발표 이후 자본시장과의 소통 확대 및 실질적인 기업가치 향상을 목표로 그룹 차원의 통합 설명회를 진행하고 있다. 앞으로도 그룹 내 각 상장사의 중장기 경영 계획과 주요 투자 안건, 사업 진행 상황 등을 투명하게 공유하며 지속적인 기업가치 개선을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.
