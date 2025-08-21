HD한국조선해양, ‘두산비나’ 2900억원에 인수

“친환경 기자재 제작기지로 활용”
HD현대그룹 조선사업의 중간지주사인 HD한국조선해양이 두산에너빌리티의 베트남 법인 ‘두산에너빌리티베트남(두산비나)’을 2900억 원에 인수한다고 20일 발표했다.
亞 항만 크레인 사업 확대도 기대
HD한국조선해양은 이날 오후 두산에너빌리티와 두산비나 지분 전량에 대한 매매계약을 체결했다고 밝혔다. 두산비나는 베트남 중부 다낭 남쪽 120km 지점에 위치해 2006년 설립 이후 화력발전 보일러, 항만 크레인, 액화천연가스(LNG) 플랜트 모듈을 생산해왔다.
이번 인수는 친환경 선박 시장 확대에 따른 전략적 포석으로 풀이된다. HD한국조선해양은 두산비나의 기존 사업을 유지하면서 이곳을 독립형 탱크 제작 기지로 활용할 계획이라고 밝혔다. 독립형 탱크는 LNG추진선, 액화석유가스(LPG)운반선, 암모니아운반선, 액화이산화탄소운반선 등 친환경 선박의 핵심 기자재다. 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화로 친환경 선박 수요가 급증하면서 독립형 탱크 시장도 빠르게 성장하고 있다. 특히 베트남 거점을 통해 아시아 지역 항만 크레인 사업도 확대할 수 있을 것으로 기대된다.
HD한국조선해양 관계자는 “친환경 기자재 생산능력 확충으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 친환경 선박 라인업을 확대해 수익성을 극대화하겠다”고 말했다.
김재형 기자 monami@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0