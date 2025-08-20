HDC현대산업개발, 송파한양2차 재건축에 ‘AI 홈에이전트’ 첫 적용

HDC현대산업개발은 송파한양2차 재건축 사업에 인공지능(AI) 기반 스마트 주거 솔루션 ‘AI 홈에이전트’를 적용한다고 20일 밝혔다. 생활밀착형 AI 주거 기술을 재건축 단지에 도입하는 것이다.
그룹 계열사인 HDC랩스가 선보인 ‘AI 홈에이전트 월패드’는 입주민이 음성이나 터치만으로 조명, 난방, 보안 등 주요 주거 기능을 제어할 수 있도록 설계됐다. 단지 공지, 날씨, 교통 등 생활 정보도 실시간 확인이 가능해 사실상 생활 비서 역할을 한다고 한ㄷ.
월패드는 사용하지 않을 경우 ‘AI 스마트 갤러리’로 전환돼 명화나 가족 사진을 디지털 액자처럼 띄울 수 있다. AI 편집 기능을 통해 다양한 분위기를 연출할 수 있어 거실 벽면이 갤러리 공간으로 변신하는 효과도 제공한다.
또한 에너지 관리 시스템은 입주민의 생활 패턴을 학습해 전력과 난방 사용을 최적화하고 불필요한 낭비를 줄인다. 외출 시 자동 절전 모드로 전환되고 귀가 시간에 맞춰 난방을 조절하는 방식으로 생활 편의와 에너지 절감 효과를 동시에 제공한다.
안전과 헬스케어 기능도 강화된다. 단지 보안관제와 연동돼 이상 상황을 실시간 감지할 수 있고 웨어러블 기기와 연계해 심박수나 수면 상태를 모니터링하는 서비스도 추진 중이다.
HDC현대산업개발과 HDC랩스는 이미 전기차 화재 감지, 스마트 빌딩 운영, 데이터 기반 에너지 관리 등 다양한 분야에 AI 기술을 적용해 왔다. 이번 송파한양2차 재건축에서는 이 같은 경험을 토대로 입주민 전용 편의 서비스, 홈 IoT 플랫폼, 헬스케어 AI 서비스까지 확대 적용한다는 계획이다.
HDC현대산업개발 관계자는 “송파한양2차 재건축을 통해 AI 기반 미래형 주거 단지를 선보이게 될 것”이라며 “앞으로도 AI와 디자인이 결합된 스마트 주거 모델을 확대해 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0