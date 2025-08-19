에스에스케이(SSK), 생리대 제조시설 GMP 인증 획득

프리미엄 여성용품 브랜드 도약 기반 마련
여성용품 전문기업 에스에스케이(SSK)는 자사의 생리대 제조시설이 의약외품 제조·품질관리기준(GMP) 인증을 획득했다고 12일 밝혔다.
이는 식품의약품안전처가 인증하는 제도로, 의약외품 제조시설 중에서도 우수한 품질관리 체계와 위생적 생산 환경을 갖춘 시설에만 부여되는 공식 인증이다. 에스에스케이는 그동안 ‘잇츠미(It’s Me)‘ 브랜드를 중심으로 저자극·친환경 생리대를 선보이며 건강하고 안전한 여성용품 개발에 주력해 왔다.
이번 GMP 인증을 통해 제조공정 전반의 품질과 위생관리 역량까지 공식적으로 인정받으며, 브랜드 신뢰도와 경쟁력을 더욱 높이게 됐다.
에스에스케이 관계자는 “GMP 인증은 단순한 요건 충족을 넘어, 에스에스케이가 추구하는 ‘안전성과 신뢰’를 바탕으로 한 책임 있는 제조 철학을 입증한 것”이라며 “앞으로도 지속적인 품질 혁신과 설비 고도화를 통해 프리미엄 여성용품 브랜드로 도약하겠다”고 말했다.
에스에스케이는 이번 인증을 계기로 유기농 원자재 확대, 스마트 품질관리 시스템 도입, ESG 경영 강화 등을 본격 추진할 계획이며, 국내 시장을 넘어 해외 진출 기반 마련에도 박차를 가할 방침이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
