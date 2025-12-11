박성재 전 법무장관 불구속 기소…한덕수·최상목도 직무유기 혐의 기소

내란 특검(특별검사 조은석)이 11일 박성재 전 법무부 장관을 내란 중요임무종사 등의 혐의로 불구속 기소했다.
특검은 이날 박 전 장관을 내란 중요임무종사 및 직권남용권리행사방해, 부정청탁금지법 위반 혐의로 재판에 넘겼다고 밝혔다. 박 전 장관은 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 실국장 회의를 소집하고 합동수사본부에 검사 파견 검토를 지시했다는 혐의를 받는다. 또 교정시설에 수용 여력이 있는지 점검하고, 출국금지 업무를 담당하는 직원의 출근 등을 지시하는 등 윤석열 전 대통령의 내란 혐의에 가담했다는 의혹을 받고 있다.
특검은 박 전 장관이 김건희 여사로부터 도이치모터스 주가조작 사건과 디올백 관련 사건과 관련해 수사 무마 등 부정한 청탁을 받아 실행하려고 한 혐의도 공소장에 기재했다. 박지영 특검보는 “업무의 일환으로 구체적 사건의 진행 상항을 받아보는 것을 넘어서, (김 여사로부터) 개인적 청탁을 받고 그 청탁을 수행하기 위해 수사 상황을 확인했다”며 “위법성이 충분히 이뤄졌다고 판단했다”고 말했다.
특검은 이날 대통령 권한대행을 맡았던 한덕수 전 국무총리와 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 국회가 추천한 헌법재판관 후보자를 임명하지 않거나 부실하게 검증한 혐의(직무유기)로 불구속 기소했다. 부실 인사 검증과 관련해선 김주현 전 대통령민정수석비서관, 정진석 전 대통령비서실장, 이원모 전 공직기강비서관 등도 직권남용권리행사방해 혐의로 기소됐다.
또 특검은 윤 전 대통령의 ‘안가회동’과 관련해 이완규 전 법제처장을 국회증언감정법 위반 혐의로, 한 전 총리의 재판에서 허위 증언을 했다며 최 전 부총리를 위증 혐의로 각각 기소했다.
댓글 0