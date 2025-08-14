폐점 앞둔 홈플러스 점주들 “매장 정리-이동만 억대 깨질 판” 한숨

14일 오전 11시 서울 강서구 홈플러스 가양점. 매장 1층 입구에 들어서자 ‘최대 70% 세일’이라는 큼지막한 안내문이 가장 먼저 눈에 띄었다. 기존 매장이 빠진 자리에 새로 입점업체를 들이지 않고 특설 할인 매장으로 운영하고 있는 것. 지하 1층에도 ‘최대 90% 세일’ 안내문이 걸린 특설매장이 걸려있고, 지하 2층에는 ‘신규입점 준비 중’이라는 안내문이 붙은 칸막이 점포들이 줄지어 있었다. 한국금시장거래소는 ‘영업종료’ 안내문이 붙어 있었고 동물병원은 오후 2시가 넘도록 불이 꺼진 채 문이 닫혀 있었다.
운영 중인 매장들도 ‘광복절 연휴’를 앞두고 있음에도 한산했다. 매장 입구 옆 카페, 햄버거, 아이스크림 등 식음료 매장들은 이용객이 없거나 1~2명에 그쳐 좌석 대부분 비어 있었다. 한 음식점 점주는 “작년 광복절 연휴랑 비교하면 매출이 40% 줄었다”며 한숨을 내쉬었다. 3월부터 기업회생 절차 밟고 있는 홈플러스가 ‘경영 상황 악화’를 이유로 들어 전국 매장 15곳을 추가로 순차 폐점을 결정한 다음날, 폐점이 예정된 가양점에 입점한 임대 매장 점주들 얼굴에는 근심이 가득차 있었다.
폐점이 확정되면 점주 입장에서 가장 큰 부담 중 하나는 ‘원상복구’ 의무다. 매장 철거, 바닥 타일 교체, 전기 및 설비 복원 등 계약서에 명시된 사항을 모두 감당해야 한다. 한 카페 사장은 “매출이 전년 대비 35~40% 줄었지만, 더 큰 문제는 폐점 후 매장 원상복구”라며 “우리처럼 규모가 작은 매장도 2500만 원가량 드는데 규모가 큰 매장은 2~3배로 더 많이 들 것”이라고 말했다. 한 입점업체 사장은 “매출이 줄었는데 원상복구에 더해 매장 이동까지 고려하면 직간접적으로 드는 비용은 1억 원 정도 될 것”이라고 토로했다. 홈플러스는 전체 126개 점포 중 68개가 임차 매장이다. 홈플러스는 68개 임대 점포 가운데 15개 점포를 순차적으로 폐점할 계획이다. 대상 점포는 시흥점, 가양점, 일산점, 계산점, 안산고잔점, 수원 원천점, 화성동탄점, 천안신방점, 문화점, 전주완산점, 동촌점, 장림점, 부산감만점, 울산북구점, 울산남구점 등이다. 폐점 예정인 15개 점포에는 500여 곳의 임대매장이 입점해 있다.
폐점을 앞둔 점주들은 인건비와 임대료 부담 속 매출 감소까지 겹쳐 어려움을 호소했다. 한 음식점 사장은 “직원을 해고할 수도 없고 달달이 300만 원 정도 인건비가 나가는데, 매출은 작년 광복절 연휴랑 비교했을 때 매출이 3~40% 줄어 부담이 크다”고 말했다.
오랫동안 운영하던 매장을 접고 다른 곳으로 이동을 해야하거나 아예 영업을 중단해야하는 상황에 처하다 보니 생계 자체가 막막하다는 목소리도 나온다. 이날 다른 입점 업체 점주는 “임대료가 다른 곳보다 50% 정도 저렴해서 올해 초에 들어왔는데 입점 1년도 채 되지 않아 폐점 통보를 들으니 황당할 따름”이라고 말했다. 홈플러스 같은 대형마트에 입점한 매장은 ‘특수상권’으로 분류돼 상가건물 임대차보호법상 보호 대상이 아니다. 이 때문에 최대 10년간의 계약 갱신청구권이 보장되지 않고, 권리금 회수도 어렵다.
홈플러스는 임점 점주들과도 대책 마련을 협의 중이라는 입장이다. 홈플러스 관계자는 “임대 점주들하고도 소통을 시작했다”면서 “법적인 절차들에 대해서 공문을 보내는 등 담당 부서에서 협상할 부분들을 준비하고 있다”고 설명했다.
