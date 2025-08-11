“챗GPT로 비행기값 130만원 아꼈다”…여행 고수의 꿀팁[알쓸톡]

‘챗GPT’를 활용해 항공권 구매 비용을 130만 원 정도 아꼈다는 인플루언서의 경험담이 주목받고 있다.
8일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 미국 시카고에 거주하는 금융 콘텐츠 제작자 캐스퍼 오팔라는 페이스북에 글을 올려 “원래 가격이 1050달러(약 145만 원)정도 하는 항공편을 92달러(약 12만 원)에 구매했다”고 밝혔다.
팔로워가 800만 명 이상인 오팔라는 일상생활에서 돈을 절약하는 꿀팁을 공유해 인기를 얻고 있다.
그가 찾은 항공권 구매 방법은 챗GPT에게 물어보는 것이었다. 챗GPT가 ‘구글플라이트’나 ‘스카이스캐너’등 항공권 검색 사이트에 나타나지 않는 숨은 노선을 찾아 줄 수 있다는 설명이다.
예를 들어 ▲다음달 OO에서 OO까지 가는 가장 저렴한 방법을 찾아줘 ▲숨겨진 노선+대체 공항을 포함해서 찾아줘 ▲이번달 OO에서 떠나는 실수 요금, 반짝 세일 또는 특이하게 저렴한 항공편이 있어? ▲구글플라이트나 스카이스캐너에 등록되지 않은 저가항공사는 어디야?라는 식으로 물어보라는 것이다.
또 이런 노선들에 대해 모니터링 하다가 가격이 얼마 이하로 떨어지면 알려달라고 요청하는 방법도 있다고 전했다.
오팔라는 “28%의 항공편이 구글에 노출되지 않았다. 챗GPT는 구글이 간과한 것을 찾아냈다”며 “챗GPT는 절대 쉬지 않는 당신의 새로운 여행사”고 덧붙였다.
박태근 기자 ptk@donga.com
