코디, 상반기 영업이익 40억 …전년 比 248% ↑

안정적 수익성 기반으로 6분기 연속 영업이익 달성
화장품 색조 ODM 전문기업 코디는 지난 8일 잠정 실적 공시를 통해 상반기 연결 기준 매출액 452억원, 영업이익 40억원을 달성했다고 11일 밝혔다.
전년 동기 대비 매출액과 영업이익은 각각 10.0%, 248.7% 증가했고 같은 기간 당기순이익은 30억으로 35.2% 증가했다.
2분기 기준으로는 매출액 220억원, 영업이익 20억원, 당기순이익원 14억으로 전년 대비 각 -4%, 100.7%, -43% 증감했다. 이 중 당기순이익은 지난해 2분기에 있었던 메자닌의 평가 관련 수익 인식으로 인해 일시적으로 감소했다.
코디는 안정적인 사업 기반을 토대로, 자체 역량강화를 위한 다양한 활동을 진행 중이다. 최대주주와의 전략적 협업, 중장기 성장 동력 확보를 위한 적극적 활동을 펼치고 있으며, 색조 ODM 시장의 계절적 변동성을 극복하고자, 코디는 3분기 실적 방어를 넘어 성장 모멘텀 확보를 위한 영업활동을 강화하고 있다.
또 클린뷰티가 색조화장품 시장에서도 미칠 영향을 대비해 다양한 R&D(연구개발) 활동을 펼치고 있으며, 현재 특허출원 3건, 상표권 등록 1건을 진행하고 하반기에도 더 많은 노력을 이어갈 것이라고 회사 측은 설명했다.
연결 자회사인 이노코스텍도 지난해 4분기 이후 긍정적인 실적 흐름이 지속적으로 이어지고 있어, 코디의 전반적 수익성 개선에 힘을 보태고 있다.
코디 관계자는 “화장품 업계에서도 가장 빠른 트랜드 변화를 보이는 색조화장품 시장을 선도하기 위해 기존과는 다른 차별성을 두고 내부적으로 변화를 이끌어내고 있다“며 ”하반기 성장도 기대해 볼 수 있을 것” 이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
