[2024 대한민국 중소·중견기업 대상] 대한민국 중소·중견기업 대상

기술혁신 부문

박세진 대표





㈜세원인텔리전스가 ‘2024 대한민국 중소·중견기업 대상’ 기술혁신 부문 대상을 수상했다.세원인텔리전스는 건강 모니터링 기술을 활용해 다양한 상황에 맞춘 ‘JUST ON’ 시리즈를 개발하며 혁신적인 헬스케어 솔루션을 제공하고 있다.특히 학생들의 집중력과 학습 효율을 높이는 ‘JUST ON STUDY’는 국내 대형 가구회사와 협업해 올해 출시를 앞두고 있으며 중소벤처기업부 구매조건부신제품개발사업(구매연계형)을 통해 개발된 운전자를 위한 ‘JUST ON DRIVE’의 내년 상반기 출시를 목표로 하고 있다.박세진 대표는 “JUST ON 시리즈를 통해 건강한 생활 패턴을 지원하고 기술을 바탕으로 고부가 시장을 선점해 지속적인 성장을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.