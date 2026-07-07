드라마 2회 만에 강제 하차…지진희 “엄마에게 차마 말 못 했다”

배우 지진희가 신인 시절 드라마 주연으로 발탁됐다가 단 2회 만에 하차했던 아픈 기억을 털어놨다.
지난 6일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에서 지진희는 “신인 때는 드라마 한 편의 주인공이 되는 게 정말 어려웠다”며 당시를 회상했다.
그는 “운 좋게 장편드라마 주인공이 돼 가족들에게 자랑까지 했는데, 2회 촬영 후 갑자기 하차 통보를 받았다”고 말했다.
지진희에 따르면 당시 여자 주인공이 교체되면서 새 배우와 같은 소속사 배우가 함께 캐스팅됐고, 그 과정에서 자신이 작품에서 빠지게 됐다.
감독 역시 직접 말을 꺼내지 못할 정도로 난처한 상황이었다고 한다.
지진희는 “감독님은 미안하다는 말만 반복했고, 밖으로 나오자 매니저가 ‘앞으로 이런 일은 또 생길 수 있다. 감독님이 너를 뺀다는 이야기다’라고 설명해 줬다”고 밝혔다.
처음에는 하차를 받아들이지 못했지만, 매니저와 긴 이야기를 나눈 끝에 결국 작품을 떠나기로 결정했다.
그는 “그날 대낮부터 둘이 소주를 거의 20병 가까이 마셨다”며 당시의 허탈했던 심정을 떠올렸다.
가장 힘들었던 것은 가족에게 사실을 알리는 일이었다.
이미 주연 소식을 부모님께 전했던 만큼 쉽게 입이 떨어지지 않았다는 그는 “할 일도 없는데 매일 촬영장에 가는 척 집을 나갔다. 어머니가 ‘잘 찍고 왔냐’고 물으면 그냥 ‘어’라고 답했다”고 말했다.
이 같은 거짓말은 약 2~3개월 동안 이어졌다.
방송을 앞두고 어머니가 주변 사람들에게 아들의 출연을 자랑하고 다니자 더 이상 숨길 수 없었다.
지진희는 “결국 ‘엄마, 저 방송 안 나와요. 잘렸어요’라고 말씀드렸다”며 “어머니가 제 앞에서는 아무 말도 못 하고 등을 돌리셨는데 우시는 게 느껴졌다. 그 장면은 지금도 잊히지 않는다”고 털어놨다.
더욱 안타까웠던 것은 자신이 하차한 작품이 이후 큰 성공을 거둔 유명 드라마가 됐다는 사실이었다.
이 경험 이후 지진희는 “방송이 확정되기 전까지는 가족에게도 작품 이야기를 하지 않는다”고 밝혔다.
함께 출연한 홍석천도 커밍아웃 이후 여러 작품에서 출연이 무산됐던 경험을 전하며 지진희의 이야기에 깊이 공감했다.
배정한 기자 hani@donga.com
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