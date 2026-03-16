“메이플 용사여 잠실로”…롯데월드 게임 속 세상으로 탈바꿈

서울 잠실 롯데월드 어드벤처가 거대한 게임 속 세상으로 탈바꿈했다. 온라인 게임의 세계관을 테마파크 전역에 구현한 사례는 이번이 최초다.
롯데월드는 넥슨 게임 ‘메이플스토리’와 협업해 오는 6월 14일까지 봄 축제 ‘메이플스토리 인 롯데월드’를 개최한다고 밝혔다.
1층 만남의 광장에는 10m 높이의 ‘대형 미디어 트리’가 마련됐다. 방문객이 QR코드를 통해 본인의 게임 캐릭터를 소환하면, 3층 높이의 초대형 스크린에 해당 아바타가 실시간으로 등장한다.
야외 매직아일랜드는 사라진 핑크빈의 서사를 공간 곳곳에 녹여냈다. 메인브릿지는 게임 내 마을인 ‘헤네시스’로 변신했으며, 매직캐슬 3층에는 미니게임과 비밀 메시지를 즐길 수 있는 ‘핑크빈 비밀 아지트’가 조성됐다.
일몰 후 매직캐슬 외벽을 수놓는 야간 맵핑쇼는 게임 속 정령의 숲인 ‘아르카나’의 전경을 생생하게 구현한다. 여기에 오는 4월 말부터는 메이플 콘셉트 유닛이 합류한 특별 퍼레이드까지 예고되어 있어 방문객들의 기대감을 모으고 있다.
게임 속 회복 아이템을 재현한 ‘빨간 포션·파란 포션’ 음료와 주황버섯 치즈빵은 시각과 미각을 동시에 공략한다. 또한 메소주머니 키링 파우치, 핑크빈 LED 키링 등 오직 롯데월드에서만 만날 수 있는 독점 굿즈들이 팬들의 발길을 잡는다.
롯데월드는 이번 축제를 맞아 다양한 할인 혜택을 제공한다. 07·10·13년생 새내기 용사에게는 최대 40%의 할인율이 적용되며, LED 마그넷이 포함된 전용 패키지는 약 35% 할인된 가격에 이용할 수 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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