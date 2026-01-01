‘완전체 BTS’ 3월에 온다… ‘2026.03.20’ 손편지에 날짜 적혀

K팝 최정상 보이그룹인 방탄소년단(BTS)이 드디어 돌아온다. 완전체로 새로운 앨범을 발표하는 건 2022년 6월 이후 약 3년 9개월 만이다.
소속사 빅히트뮤직은 1일 “BTS가 3월 20일 새 앨범을 발매하고, 대규모 월드투어에 돌입할 예정”이라고 공식 발표했다. 이번 컴백 소식은 BTS 멤버들이 팬클럽 아미(ARMY)에게 보낸 자필 편지를 통해 먼저 공개됐다.
멤버들은 신년을 맞아 직접 손으로 쓴 편지에서 팬들에게 감사의 마음을 전하면서 ‘2026.03.20’이란 날짜를 적어 앨범 발매일을 암시했다. 리더인 RM은 “그 누구보다 간절히 기다렸습니다”라고 했으며, 지민은 “우리가 만나는 해가 찾아왔습니다”라고 써 기대감을 부풀렸다.
다른 멤버들 역시 “드디어 생각했던 게 현실로!”(제이홉), “기다려주셔서 너무 감사드립니다”(진), “올해도 즐겁게 함께 합시다. 사랑합니다”(슈가) “2026년엔 더 좋은 추억으로 갈 테니까 기대하세요”(뷔), “보고 싶네요! 올해도 잘 부탁드립니다”(정국)라고 인사했다.
BTS는 2025년 12월 31일에 팬 플랫폼 위버스에서 완전체 라이브 방송을 진행하며 새해를 맞았다. 멤버들은 “올해는 무사히 컴백해 앨범이 잘되면 좋겠다. 방탄소년단 대박 나자”고 전했다.
BTS는 2022년 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’ 발매 이후 단체 활동을 잠정 중단한 뒤 멤버들의 군 입대와 솔로 활동을 이어왔다. 같은 해 10월 ‘2030 세계엑스포 부산 유치 기원 콘서트’가 마지막 완전체 무대였다. 진과 제이홉이 2024년 6월과 10월 전역한 뒤, 지난해 6월 나머지 멤버 모두 병역의 의무를 마쳤다. 빅히트뮤직은 “BTS 앨범과 공연에 대한 구체적인 정보는 나중에 공개하겠다”고 밝혔다.
댓글 0