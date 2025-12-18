따뜻한동행-YG엔터, 장애인 문화접근성 향상 위한 ‘유니버설 스테이지’ 협약 체결

사회복지법인 따뜻한동행이 YG엔터테인먼트와 손잡고 장애인의 문화접근성 향상을 위한 ‘유니버설 스테이지(Universal Stage)’ 프로젝트 협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 장애인이 보다 자유롭게 공연을 관람하고 참여할 수 있는 환경을 조성하기 위한 사회공헌 활동의 일환으로, 공연 접근성 개선과 장애 대응 맞춤형 보조장비 지원, 대중 인식개선 캠페인을 중심으로 추진된다.
‘유니버설 스테이지’는 장애인과 비장애인이 함께 어우러질 수 있는 공연문화를 만들기 위한 프로젝트다. 양 기관은 YG 아티스트 콘서트가 열리는 공연장을 중심으로 장애인의 물리적 접근성을 개선하고, 청각·시각 등 다양한 장애유형에 대응할 수 있는 맞춤형 관람 보조장비를 전시 및 대여하는 등 공연 환경 전반의 접근성을 높일 계획이다.
이러한 접근성 향상과 더불어 팬과 일반 관객이 함께 참여할 수 있는 장애인식개선 캠페인을 병행한다. 콘서트 현장 내 홍보부스 운영, 관객 참여형 캠페인 등을 통해 ‘모두가 함께 즐기는 무대’라는 메시지를 확산할 예정이다.
이번 협약은 장애인의 문화접근성을 높이고 누구나 차별 없이 공연을 즐길 수 있는 배리어프리 공연문화 확산에 의미를 둔다. 양 기관은 이번 프로젝트를 통해 ‘모두를 위한 무대’라는 사회적 가치를 실현하고, 장애인과 비장애인이 함께 참여할 수 있는 지속가능한 공연 접근성 표준 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.
이광재 따뜻한동행 상임대표는 “K-POP을 선도하는 YG엔터테인먼트의 따뜻한 나눔 덕분에 장애인들도 비장애인과 같이 문화를 자유롭게 누릴 수 있게 되어 감사하다”며 “앞으로도 스타들의 선한 영향력의 확산으로 장애 없는 따뜻한 세상이 만들어지기를 바란다”고 전했다.
한편, 따뜻한동행은 2010년 설립된 비영리법인으로, 공간복지 지원, 첨단 보조기기 보급, 장애인 일자리 창출, 자원봉사 연계, 참전용사 지원, 국제개발협력 등 다양한 활동을 통해 ‘장애 없는 따뜻한 세상’을 만들어가고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
