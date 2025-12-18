여의도순복음교회, 성탄절 희망박스 나눔 행사 열어

여의도순복음교회(이영훈 담임목사)와 국제구호개발 NGO 굿피플은 17일 서울 종로구 돈의동 쪽방 상담소에서 ‘2025 찾아가는 성탄절 사랑의 희망박스 나눔 행사’를 개최했다.
올해로 6년째인 이 행사는 겨울철 한파와 고물가로 어려움을 겪는 쪽방촌 주민들을 위로하고 성탄의 기쁨을 나누기 위해 마련됐다. 식료품과 생필품 등으로 구성된 ‘사랑의 희망박스’는 총 800박스(8000만 원 상당) 규모로, 쪽방촌 주민 등에게 지원된다.
이날 행사에는 이 목사를 비롯해 김병윤 구세군 한국군국사령관, 이용기 굿피플 회장, 유재학 CJ제일제당 SU장, 김병민 서울시 정무부시장 등이 참석했다.
이 목사는 “성탄절을 맞아 우리 주변의 소외된 이웃들에게 하나님의 사랑과 희망을 전하고자 이번 자리를 마련했다”라며 “작은 정성이지만 갑작스러운 추위로 고생하시는 쪽방촌 주민들께 큰 힘과 위로가 되길 바란다”라고 전했다.
