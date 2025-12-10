KCA한국소비자평가, ‘제30회 소비자의 날 KCA 문화연예 시상식’ 성료

2025년 제30회 소비자의 날을 맞아 대한소비자협의회가 주최하고 KCA한국소비자평가가 주관하는 ‘KCA 문화연예 시상식’이 지난 9일 한국과학기술회관(서울 강남구)에서 성황리에 열렸다.
KCA한국소비자평가는 소비자의 날을 기념하여 한 해 동안 소비자들에게 주목받은 문화 콘텐츠와 대중문화 발전에 기여한 문화산업 각 분야를 조명하는 시상식을 매년 개최하고 있다.
올해 시상식은 숏폼 콘텐츠와 글로벌 OTT 플랫폼의 약진 등 변화하는 미디어 환경을 반영하여, TV 시청률과 영화 관객 수를 비롯해 OTT 플랫폼 시청 지수, SNS 화제성, 해외 플랫폼 진출 성과 등 다양한 디지털 지표를 평가에 반영했다. 또 K-콘텐츠의 글로벌 영향력과 세대별 시청 선호도, 대중 평가 등을 종합적으로 검토해 최종 수상 대상을 선정했다.
한국소비자평가 관계자는 “이번 시상식은 급변하는 미디어 환경 속에서 소비자들에게 양질의 문화 콘텐츠를 제공하기 위해 노력한 문화산업 관계자들의 성과를 조명하는 자리이다. 다양한 플랫폼을 통해 국내외 소비자들과 소통하며 K-콘텐츠의 위상을 높인 수상자들의 노고를 기리고자 한다.”며 “이번 시상식을 통해 문화산업 관계자들에게 격려가 되고 소비자들에게 더 풍부한 문화적 경험을 제공하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.
수상자 명단은 아래와 같다.
- ‘2025 시청자가 뽑은 올해의 방송인’=▲이수지(핫이슈지) ▲강남(동네친구 강나미)
- ‘2025 시청자가 뽑은 올해의 인기 스타’=▲김원훈(직장인들 시즌2) ▲미미(뿅뿅 지구오락실3)
- 예능 부문 작품상 ‘2025 시청자가 뽑은 올해의 예능’ =▲솔로지옥4(넷플릭스) ▲전지적 참견 시점(MBC) ▲굿데이(MBC) ▲뜬뜬(유튜브)
- 드라마 부문 ‘2025 시청자가 뽑은 올해의 배우’ =▲문소리(폭싹 속았수다) ▲육성재(귀궁) ▲문가영(서초동)
