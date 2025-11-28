[오늘의 운세/11월 28일]

● 쥐
48년 원칙도 좋지만 융통성도 필요.
60년 새로운 일거리 생기거나 분주한 하루.
72년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다.
84년 가족과 함께하는 시간 가져볼 것.
96년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
08년 한발 먼저 양보해야 승리를 가져온다.
● 소
37년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것.
49년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
61년 바빠도 식사는 거르지 말 것.
73년 충동적인 구매나 소비 주의.
85년 한발 물러서라 시간이 약이다.
97년 좀 더 구체적이며 적극적인 계획을 세워 볼 것.
● 범
38년 져주는 것이 결국 이기는 것.
50년 때로는 알고도 모르는 척 해야 할 때가 있다.
62년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
74년 열 마디 말보다 행동으로 보여줄 것.
86년 마음의 문을 열면 만사형통.
98년 부지런하게 움직여야 얻을게 있다.
● 토끼
39년 호미로 막을 것을 가래로 막지 않도록.
51년 상대의 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
63년 지나간 일에 얽매이지 말 것.
75년 포기는 빠를수록 좋다.
87년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
99년 성질부리면 후회할일 생긴다.
● 용
40년 자손으로 인한 기쁨이 있다.
52년 전화위복의 기회가 제공 된다.
64년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
76년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다.
88년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
00년 인생의 궁극적 목표는 성공이 아니라 행복.
● 뱀
41년 실리보다는 명분과 원칙을 따를 것.
53년 기대 하지 않았던 곳에서 기쁨이 온다.
65년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯.
77년 귀인을 만나거나 대인관계 원만해진다.
89년 즐겁고 유쾌한 하루.
01년 힘내라, 고지가 바로 눈앞이다.
● 말
42년 한발만 물러서면 만사가 편안.
54년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
66년 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
78년 가급적 대중교통 이용할 것.
90년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
02년 부모님 마음이 편해야 일도 풀린다.
● 양
43년 즐겁고 유쾌한 하루!
55년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
67년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다.
79년 집착하지 말고 마음을 비울 것.
91년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
03년 실패를 두려워하지 말라.
● 원숭이
44년 유쾌하고 즐거운 하루!
56년 마음은 청춘이요 몸은 활력이 넘친다.
68년 하고 싶은 말이 있어도 참는 것이 좋다.
80년 필요하면 아랫사람에게도 배워야 한다.
92년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실.
04년 도전하는 자만이 진정한 성공을 얻는다.
● 닭
45년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
57년 일에 탄력이 붙거나 행운이 따른다.
69년 작은 돈에 인색하지 말 것.
81년 아끼는 사람에게 마음을 전해 볼 것.
93년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
05년 오늘 할 일을 내일로 미루지 말라.
● 개
46년 귀인의 도움을 받게 되거나 좋은 일 생긴다.
58년 경사가 겹치는 행운의 시기!
70년 충동적인 지출이나 소비주의.
82년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
94년 가급적 사소한 약속도 꼭 지킬 것.
06년 하던 일은 깔끔하게 마무리해야 한다.
● 돼지
47년 마음에 들어도 신중하게 처신할 것.
59년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.
71년 과로하거나 무리하지 말 것.
83년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가 할 것.
95년 감정에 끌려 중심 잃지 말 것.
07년 윗사람의 말을 따라야 한다.
인천철학관 박성희 원장
