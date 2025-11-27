[오늘의 운세/11월 27일]

● 쥐
48년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
60년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
72년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
84년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
96년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요.
08년 고집을 버려라! 백지장도 맞들면 낫다.
● 소
37년 이것도 마음에 들고 저것도 마음에 들 듯.
49년 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다.
61년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
73년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
85년 충동구매와 과음은 금물!!
97년 가급적 인스턴트 음식은 피해라.
● 범
38년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
50년 중요한 일은 내일을 기약해라.
62년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
74년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
86년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남.
98년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
● 토끼
39년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
51년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
63년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
75년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
87년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
99년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
● 용
40년 모든 것은 세월이 약이다.
52년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것.
64년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
76년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해볼 것.
88년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다.
00년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
● 뱀
41년 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
53년 고질병에서 해방이 되는 기상!
65년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
77년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
89년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
01년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
● 말
42년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다.
54년 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다.
66년 오늘은 가급적 대중교통 이용 할 것.
78년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
90년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
02년 말보다는 행동으로 보여줄 것.
● 양
43년 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다.
55년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
67년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
89년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
91년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
03년 갑작스러운 고민거리는 시간이 해결해 준다.
● 원숭이
44년 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
56년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
68년 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것.
80년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
92년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
04년 좋은 변화가 생기거나 희망이 생긴다.
● 닭
45년 마음에 안 들어도 싫은 내색하지 말 것.
57년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다.
69년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다.
81년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
93년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인.
05년 서두르면 오히려 그르칠 수 있다
● 개
46년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
58년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
70년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다.
82년 들어나지 않는 거래에 좋은 날.
94년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
06년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
● 돼지
47년 행운의 여신이 함께하고 있다.
59년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라.
71년 계획한 일이 순풍에 돛을 달게 될 듯.
83년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어 준다.
95년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
07년 고지가 눈앞, 조금 만 더 힘내라.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0