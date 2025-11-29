[오늘의 운세/11월 29일]

● 쥐 48년 할 수 있고, 도와 줄 때는 확실하게 도와 줄 것. 60년 미미하지만 열심히 해라, 기대하지 않았던 일에 큰 성과가 있다. 72년 오늘은 운수 좋은 날, 축하받을 일 생길 수 있다. 84년 원리원칙의 정도를 지키는 것이 가장 빠르다. 96년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다. 08년 작은 행복이 큰 기쁨을 가져온다.
● 소 37년 하는 일마다 풀린다. 행운의 여신이 함께하고 있다. 49년 할 수 있는 최대로 밀어 붙이는 것이 상책. 61년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯. 73년 좋은 말 한마디가 어려운 일을 쉽게 풀어지게 한다. 85년 눈앞의 이익보다는 장기적인 안목으로 명분을 따를 것. 97년 힘들어도 밀어붙여라, 모든 일은 마음먹기에 달려 있다.
● 범 38년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적. 50년 마음에 들어도 원리원칙에 맞게 신중하게 결정할 것. 62년 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것. 74년 감정을 노출시키지 말 것. 절제할 수 있는 지혜 필요. 86년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것. 98년 작은 소란이 있을 수 있으나 큰 문제없다.
● 토끼 39년 처음은 조금 힘들어도 마무리는 잘될 듯. 51년 베푸는 사람이 주인이다. 먼저 베푸는 것이 상책이다. 63년 자기 주장보다 상대방의 의견도 존중해 줘야한다. 75년 결과도 중요하지만 과정도 중요. 87년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다. 99년 정성을 들인 만큼 좋은 결과가 나온다.
● 용 40년 욕심을 버리고 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복. 52년 간단하고 쉬운 일만 처리하고, 중요한 일은 내일을 기약. 64년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다. 76년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다. 자긍심이 퐁퐁. 88년 주장보다 이해와 양보로 타협을 이끌어내야 한다. 00년 겉만 보고 판단하지 말 것. 웃는 얼굴 뒤의 모습을 살펴야 한다.
● 뱀 41년 금전거래는 금물, 믿는 도끼라도 확인이 필요. 53년 답답하고 힘들어도 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관. 65년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다. 77년 더 큰 손해를 막기 위해 아까워도 과감히 포기하는 지혜가 필요. 89년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루. 만사형통 01년 정면 돌파 보다는 우회하는 것이 좋다.
● 말 42년 잔잔한 감동이나 작은 기쁨이 따르는 시기. 기분 좋은 하루가 된다. 54년 마음에 들지 않는데 무리하게 억지로 하지는 말 것. 66년 서두르지 말고 천천히 규정에 맞게 즐기면서 할 것. 78년 자녀나 아랫사람의 의견을 받아들일 것. 90년 큰 일은 안 된다. 중요한 약속은 다음으로. 02년 오랜 먹구름이 걷히고 찬란한 태양이 떠오른다.
● 양 43년 모든 것을 수용하는 자세로 좀 더 너그러운 마음가짐 필요. 55년 급하게 서둘지 마라, 모든 고민은 시간이 해결해 준다. 67년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 79년 변화가 많은 날이니 갑작스러운 상황변화에 대비할 것. 91년 좋은 말 한마디가 행운을 가져온다. 03년 그간의 노력에 결실을 보게 된다.
● 원숭이 44년 힘들고 답답해도 모든 것은 시간이 해결해 준다. 56년 자존심을 지켜라, 실리보다 명분을 소중하게 여길 것. 68년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것. 80년 편법이나 요령보다는 원리원칙대로 할 것. 92년 성공을 위한 보다 구체적인 꿈을 꾸어라. 04년 밤이 깊을수록 떠오르는 아침 해는 찬란하다. ● 닭 45년 믿음으로 실망을 얻능 수가 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 57년 때로는 알고도 모르는 척 자기 기준을 낮출 것. 69년 조언이나 충고보다는 칭찬을 많이 해 줄 것. 81년 작은 일도 대충 하지 말고 신중하게 할 것. 93년 고집과 편견을 버리고 열린 마음으로 수용해라. 05년 작은 차질이 생길 수 있지만 큰 문제없다.
● 개 46년 모든 것은 세월이 약이다. 시간이 해결해 준다. 58년 가끔은 일상생활에서 벗어나 야외로 나가보는 것도. 70년 일일이 참견하지 말고 믿고 맡겨 놓으면 더 좋은 결과를 얻는다. 82년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해볼 것. 94년 말조심! 불필요한 오해가 생길 수 있다. 06년 일이 많아도 하던 일은 깔끔하게 마무리해야 한다.
● 돼지 47년 결실이 있는 날이다. 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯. 59년 망신 수 있으니 절대 경거망동 하지 말고 말 수를 줄일 것. 71년 변화가 이릅게 되는 날 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다. 83년 서두르면 망한다. 급할수록 순서에 맞게 해라. 95년 상대방의 장점을 부각시키고, 칭찬을 많이 해라. 07년 보다 냉정하게 원칙에 따라 결정을 내려야 한다.
