[오늘의 운세/11월 30일]

● 쥐 48년 오늘 하루는 특히 감정을 절제할 수 있는 지혜가 필요. 60년 급할수록 손해, 때로는 우유부단 한 것도 좋다. 72년 자신의 의사를 분명하게 표현해야 한다. 84년 원리원칙을 준수해라, 잔꾀나 편법보다는 정공법이 좋다. 96년 전력질주할 것, 일을 할 때는 몸을 사리지 말 것. 08년 몸은 바쁘지만 마음은 행복! ● 소 37년 작은 구설에 큰 영광이 따르는 시기. 49년 계획하고 마음먹은 일을 과감하게 시도하면 좋은 결과. 61년 늦은 시간까지 밖에 있지 말고 일찍 귀가. 73년 잠시 일상에서 벗어나 커피를 마셔보는 것도 좋다. 85년 행동을 자제하라, 실속 없이 몸만 바쁘게 될 수 있다. 97년 크게 숨을 들어 쉬어라, 오늘 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
● 범 38년 생각하지 않은 선물을 받거나 먹을 복 생길 듯. 50년 자녀들 일로 생각이 많아질 수도. 62년 운수 좋은 날이다. 준비하고 계획한 일은 실행해도 좋음. 74년 자신의 주장을 확실하게 표현하고 강행할 것. 86년 노력한 만큼 좋은 결실이 따른다. 할 수 있으면 많이 할 것. 98년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관 밀고 나갈 것. ● 토끼 39년 여유를 가지고 취미와 여가생활에 좀 더 많은 투자가 필요. 51년 자신의 생각과 계획에 자신감을 갖고 흔들림이 없도록 할 것. 63년 알면 고민된다. 때로는 알고도 모르는 척. 75년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기. 87년 두 마리 토끼를 쫓다가는 모두 잃게 된다. 99년 능력을 인정받고 이미지 좋아진다. ● 용 40년 작은 일로 큰 명예가 따르고 만인에게 축복받는 기상. 52년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨과 즐거움이 오게 된다. 64년 집안의 경사는 많은 사람에게 알릴 것. 76년 가까운 곳에서 마음의 친구를 찾아라. 88년 한 곳에 집중해서 너무 깊게 빠져들지 말라. 00년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
● 뱀 41년 될 것과 안 될 것을 구분하여 미련 갖지 말고 정리할 것은 깔끔히 정리. 53년 가능하면 명분과 원칙대로 할 것. 자존심을 세워라. 65년 서로 목적은 같은데 방법에서 차이 날 듯. 77년 구설이 있는 날, 내 일이 아니면 관여하지 말 것. 89년 조금만 더 최선을 다해 보아라. 01년 주어진 현실에서 행복을 찾아라.
● 말 42년 가까운 사람이 적이다, 살갑게 다가오는 사람을 주의할 것. 54년 원칙도 좋지만 때로는 현실에 맞게 융통성도 필요하다. 66년 행운이 따르니 자신을 가지고 상담을 진행해라. 78년 인내는 쓰지만 그 열매는 달다. 90년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다. 02년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기
● 양 43년 지출이 늘어나는 날, 소비 자제하고 알뜰하게 생활할 것. 55년 승자의 아량과 여유가 필요한 시기. 패자를 위로할 것. 67년 가볍게 한번 대접 하는 일이 생길 수 있다. 79년 새로운 계획을 수립하면 반드시 성취된다. 91년 답답하고 꽉 막혔던 고민이 해결된다. 03년 원리원칙의 기본을 지키는 것이 우선이다.
● 원숭이 44년 작은 구설에 큰 영광이 따르는 시기. 56년 재물이 생기는 날, 금전 흐름이 원활하고 목적 달성. 68년 아침부터 좋은 소식 들려오고 몸과 마음 상쾌. 80년 큰일은 생각뿐, 그냥 웃어넘길 수 있는 아량 필요. 92년 구설이 생길 수 있다, 오늘은 말과 행동에 특히 주의. 04년 바쁘기는 하지만 즐겁고 행복한 하루가 될 듯.
● 닭 45년 천천히 한발 물러서는 양보와 여유가 필요. 57년 마음에 들어도 무리하지는 말 것. 건강을 해칠 수 있다. 69년 일은 바쁘지만 실속은 적을 수도 있다. 주변의 살피며 천천히 할 것. 81년 마음을 확 터놓고 이야기 해볼 것. 93년 모처럼 연인과 둘만의 시간을 가져볼 것. 05년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해볼 것.
● 개 46년 무심코 던진 말에 상대방이 상처를 받을 수 있다. 58년 정에 끌려가지 말고 원칙대로만 할 것. 70년 과감하게 시도하면 좋은 결과가 온다. 82년 말을 적게하면 좋은 날, 불필요한 약속 만들지 말 것. 94년 마무리를 잘해라, 시작에 비해 결과가 부족할 수도 있다. 06년 자신감도 좋지만 겸손함을 잃지 말 것.
● 돼지 47년 사고수가 있는 날, 꼭 필요한 만남이 아니면 외출 자제. 59년 귀인은 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것. 71년 시작이 좋으면 마무리도 좋다. 83년 결국 큰 결과로 나타나게 되어 있으니 마음의 여유를 가질 것. 95년 할 수 있을 때 해야, 때로는 싫은 일도 해야 한다. 07년 돈 되는 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
