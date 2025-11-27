‘中 출신’ 아이들 우기, 홍콩 화재 참사에 “모두 무사하길” 기도

그룹 아이들(i-dle)의 중국인 멤버 우기가 홍콩 화재 참사에 깊은 우려를 표했다.
우기는 26일 자신의 SNS에 중국어로 “모두가 평안하고 무사하길 바란다”는 글과 함께 기도하는 이모티콘을 게재했다.
구체적인 설명은 없었으나, 이는 같은 날 발생한 홍콩 대형 화재를 염두에 둔 것으로 해석된다.
● 홍콩 아파트 대형 화재…44명 사망·270여 명 실종
앞서 26일(현지시각) 오후 2시경 홍콩 신계 북부 타이포(Tai Po) 지역 고층아파트 단지인 ‘웡 푹 코트(Wang Fuk Court)’에서 화재가 발생했다.
31층짜리 고층 아파트들로 이뤄진 이 주거 단지는 8개 동에 2000세대, 약 4800명이 거주하고 있다. 화재 당시 건물은 1년 넘게 보수 공사 중이었으며, 외벽에 설치된 대나무 비계와 공사용 안전망으로 불이 번지면서 화재가 발생한 것으로 알려졌다.
홍콩 소방 당국은 이날 오후 6시경 최고등급인 ‘5급’으로 경보 단계를 격상했다. 5급 경보 화재는 지난 2008년 4명이 사망하고 55명이 다친 ‘몽콕 나이트클럽’ 화재 이후 처음이다.
현재까지 진화 작업에 나섰던 소방관을 포함해 최소 44명이 사망했고, 구조된 45명도 중태라고 홍콩 소방당국은 밝혔다. 여기에 주민 270명 이상이 실종된 것으로 신고돼 희생자는 더 늘어날 것으로 보인다.
