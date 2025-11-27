“양화대교 말고 이 곡”…자이언티가 밝힌 저작권료 1위는?

가수 자이언티가 저작권료 1위 곡을 공개해 눈길을 끌었다.
26일 방송된 MBC ‘라디오스타’에는 이민우, 강형욱, 자이언티, 권또또가 게스트로 출연했다.
이날 방송에서 MC 김구라는 “노래로 세대 통합까지 이뤘지 않냐”며 말문을 열었다. 자이언티는 “대중분들이 유난히 좋아해주신 노래가 ‘양화대교’다. 어르신들 중 제 이름을 ‘양화대교’로 알고 계신 분들도 있다”며 웃었다.
그러면서 “한창 ‘양화대교’가 유행할 때 지인들이 양화대교만 가면 전화해서 ‘나 양화대교다’라고 했다. 예전에는 좀 귀찮았는데 지금은 그립기도 하다”고 회상했다.
김구라가 “‘양화대교’가 저작권료 부동의 1위냐”고 묻자 자이언티는 “조금 왔다 갔다 한다. ‘눈’이 저작권료 1위다. 윈터 송인데 여름에도 많이 듣는다”고 답해 시선을 모았다. ‘눈’은 가수 이문세가 피처링해 화제를 모은 바 있다.
이어 자이언티는 또 다른 히트곡 ‘노 메이크업’(No Make Up)에 대해 “최근에 미국 공연을 갔다. 노래 가사 중에 영어가 ‘노 메이크업’밖에 없다. 나머지는 다 한글이다. ‘이 노래를 불러도 될까’라는 생각으로 불렀는데 백인 여성분이 따라 불렀다”고 말해 놀라움을 안겼다.
한편, 자이언티는 ‘양화대교’ ‘그냥’ ‘꺼내 먹어요’ ‘노 메이크업’ 등 수많은 R&B 히트곡을 통해 꾸준한 사랑을 받아왔다. 지난 8월에는 새 EP ‘포저(POSER)’를 발매하며 활동을 이어가고 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
