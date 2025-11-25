이서진, ‘신세계家’ 애니 부모와 친구였다…“호칭은 서진 삼촌”

정유경 신세계 회장의 장녀이자 그룹 ‘올데이 프로젝트’ 멤버 애니가 배우 이서진과의 인연을 공개해 화제가 되고 있다.
올데이 프로젝트는 18일 나영석 PD가 진행하는 유튜브 채널 ‘채널십오야’ 라이브 방송에 출연했다. 이날 방송에서 나 PD는 최근 올데이 프로젝트가 SBS 예능프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’을 촬영한 점을 언급하며 애니에게 “서진이 형이랑 어릴 때부터 알죠? 가능하면 안 알아도 되는 사람인데”라고 물었다.
‘비서진’은 이서진과 김광규가 스타의 일일 매니저가 돼 일정을 함께하는 형식의 프로그램이다. 앞서 공개된 예고편에서는 올데이 프로젝트를 돌보다 지친 이서진이 “2남 3녀 자식들 데리고 하루를 보낸 느낌”이라며 “자식 안 낳기를 잘했다는 생각을 했다”고 말해 웃음을 안겼다.
애니는 나 PD의 질문에 “맞다. 서진 삼촌이 배우 데뷔 전인 고등학교 때부터 제 부모님이랑 완전 친한 친구 사이”라고 설명했다.
나 PD는 “제가 알기로도 그렇다. 이서진 씨랑 일을 많이 하니까 간혹 들은 적이 있다”고 덧붙였다. 또 ‘비서진’ 촬영 소감을 묻자 멤버들은 “너무 재밌었다” “진짜 편하게 찍었다”고 답했다.
애니의 부모인 정 회장과 문성욱 신세계라이브쇼핑 대표가 이서진과 오랜 친분이 있다는 사실이 알려지면서 이서진의 집안 배경도 주목받고 있다.
이서진의 조부인 고(故) 이보형 씨는 일제시대 경성법학전문학교(현 서울대 법대)를 졸업하고 서울은행장과 제일은행장 및 금융통화운영위원 등을 지냈다. 부친 고 이재응 씨는 안흥상호신용금고 대표이사를 역임했다. 이서진 본인도 미국 뉴욕대 경영학과 출신으로 2011년 에스크베리타스 자산운용의 상무로 일한 바 있다.
이러한 배경 때문에 한때 ‘이서진의 집안 자산이 600억 원 규모’라는 소문이 돌기도 했다. 이에 이서진은 한 예능 프로그램에서 “자산이 600억 원이면 여기에 있지도 않을 것”이라며 “할아버지가 높은 지위에 계셔서 잠시 집안이 좋았던 것뿐이고, 이후에는 몰락해서 지금은 아무것도 없다”고 해명했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0