12년만에 깨진 세계기록…이상화 “잘가, 3636” 쿨하게 보냈다

한국 스피드스케이팅의 전설 이상화가 12년간 보유해 온 여자 500m 세계 기록이 네덜란드 선수 펨케 콕에게 경신됐다. 기록이 깨진 직후 이상화가 남긴 짧고 쿨한 반응이 팬들의 감탄을 모으며 화제를 낳고 있다.
● 이상화 세계기록, 12년 만에 깨져…같은 날·같은 장소서 경신
17일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌에서 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 500ｍ 2차 레이스가 열렸다.
이날 펨케 콕(네덜란드)은 36초09의 기록으로 결승선을 통과하며 우승했다. 콕은 이상화가 2013년 11월 17일 같은 경기장에서 세운 세계 기록 36초36을 0.27초 앞당겼다.
이상화의 기록은 남녀 올림픽 종목을 통틀어 가장 오래 유지된 기록으로, ‘빙속 여제’의 타이틀을 상징하는 대표적 세계 기록이었다. 콕은 레이스 후 네덜란드 매체와의 인터뷰에서 “이상화의 레이스를 수백 번 돌려봤다. 이상화의 기록에 가까워지는 것이 내 꿈이었다. 그 꿈을 이뤘다는 것이 비현실적”이라며 존경을 드러냈다.
● 기록 깨지자마자 “잘 가 3636”…쿨한 반응 화제
이상화는 자신이 보유하던 세계 기록이 경신된 직후 SNS에 짧은 메시지를 올리며 오히려 환하게 웃었다.
그는 “12년간 가지고 있었다. 잘 가 3636! (I’ve had it for 12 years. Byeeeeee 3636!)”라며 쿨한 반응을 보였다.
이어 자신의 2013년 레이스와 콕의 2025년 레이스를 비교한 영상을 올리며 콕의 신기록을 응원했다. 팬들은 “이상화다운 멋진 태도”, “레전드는 이렇게 반응한다” “기록을 세우는 것도 어렵지만, 깨지는 순간을 품위 있게 받아들이는 건 더 어려운 일”이라는 반응을 보였다.
● ‘빙속 여제’ 이상화, 은퇴 후 유튜브로 팬들과 소통
이상화는 2010년 밴쿠버 동계올림픽과 2014년 소치 동계올림픽 여자 500m에서 연속 금메달을 획득하며 한국 여자 스피드스케이팅의 절대적 상징으로 자리 잡았다. 2018년 평창 동계올림픽을 끝으로 은퇴한 뒤 2019년 가수 강남과 결혼했으며, 현재 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’를 통해 팬들과 활발히 소통 중이다.
기량과 태도 모두 ‘레전드’였던 이상화가 후배 선수의 신기록을 기쁘게 축하하며 남긴 반응 역시 한국 스포츠 팬들 사이에서 회자되고 있다.
