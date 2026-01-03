李대통령 “베네수엘라에 우리 국민 70여명…철수계획 수립 지시”

이재명 대통령이 3일 미국의 베네수엘라 공습 관련해 외교부 등 관계당국에 철저한 교민 보호를 지시했다.
청와대 대변인실은 이날 “이 대통령이 베네수엘라에서 발생한 폭발 사태에 대한 보고를 받고 철저한 교민 보호와 상황 악화에 대비한 치밀한 철수계획 수립을 지시했다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 또 필요시 이러한 계획이 신속히 집행될 수 있도록 만반의 준비를 다할 것을 당부했다.
한편 외교부는 오늘 밤 긴급 대책회의를 개최할 예정이다. 청와대는 “외교부가 사태 발생 후 즉시 재외국민보호대책반을 가동하고 현지 공관과 함께 교민 안전 확보를 위해 만전을 기하고 있다”고 밝혔다.
한편 청와대에 따르면 베네수엘라에 체류 중인 우리 국민은 70여 명이다. 베네수엘라의 수도 카라카스에는 50여 명이 체류 중이다. 현재까지 이들에 대한 피해는 접수되지 않았다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0