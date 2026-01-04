베네수엘라 대법원, 부통령에 대통령 임무 수행 명령

베네수엘라 대법원이 니콜라스 마두로 대통령의 미국 압송으로 공백 상태가 된 대통령 권한을 델시 로드리게스 부통령이 수행하도록 명령했다.
3일(현지시간) 베네수엘라 국영 통신사 AVN에 따르면 베네수엘라 대법원은 이날 니콜라스 마두로의 부재 속에 행정의 연속성을 보장하고 국가 안보를 강화하기 위해 델시 로드리게스 부통령이 대통령 권한대행으로서 국가 원수에 부여된 모든 권한을 행사하도록 명령했다.
대법원은 현재 상황이 헌법상 대통령인 마두로 대통령의 부재로 인해 대통령 직무 수행이 불가능해진 것으로 판단했다. 대법원은 국방위원회, 최고군사령부, 국회 등에 해당 조치를 즉시 통보하라고도 지시했다.
대법원은 또 이번 조치가 외국의 ‘침략’에 맞서 국가의 전면적인 방위를 확보하기 위한 것이라고 설명했다.
다만, 대법원의 명령에도 베네수엘라의 대통령 권한 공백에 따른 혼란은 이어질 것으로 보인다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 기자회견에서 로드리게스 부통령이 베네수엘라 임시대통령으로 선서했다고 언급했다. 이에 대해 로드리게스 부통령은 현지 방송 매체와의 인터뷰에서 “베네수엘라의 유일한 대통령은 마두로”라고 하며 그의 즉각적인 석방을 미국 측에 촉구했다.
