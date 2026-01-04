활동 중단 박나래, “나래 팀장” 언급한 김숙 SNS에 ‘좋아요’

매니저 갑질 의혹 등 각종 논란에 활동을 중단한 개그우먼 박나래가 김숙의 소셜네트워크서비스(SNS) 게시물에 ‘좋아요’를 눌렀다.
김숙은 지난달 30일 SNS에 ‘2025 MBC 연예대상’ 참석 당시 사진을 올렸다. 김숙은 사진을 올리며 “‘구해줘홈즈’ 7년, ‘심야괴담회’ 5년, 올해는 ‘놀면 뭐하니’ 서울가요제까지 출연하면서 바쁜 한 해를 보냈다. 보이지 않는 곳에서 응원해 준 주변인들 고맙다”고 적었다.
해당 글에 ‘좋아요’를 누른 이들 중에는 박나래도 있었다. 김숙은 이번 시상식에서 최우수상을 수상하며 제작진, 출연진을 호명했고 마지막에 ‘나래 팀장’을 언급했다. ‘나래 팀장’은 MBC 예능프로그램 ‘구해줘 홈즈’에서 박나래의 별칭이다.
박나래는 최근 전 매니저에 대한 갑질 의혹, 불법 의료 행위를 했다는 의혹을 받고 있다. 양측이 법적 공방에 나선 가운데, 박나래는 모든 활동을 중단했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
