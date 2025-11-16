민희진 “뉴진스 다섯일 때 존재…귀하게 여겨져야”

뉴진스는 지난해 11월 어도어의 의무 불이행 등을 비판하며 계약 해지를 선언했다.

민희진 전 어도어 대표. 뉴시스

민 전 대표는 당시 발표한 입장문에서 “멤버들이 함께 복귀하기로 한 결정은 깊은 고민과 대화를 거쳐 내린 선택일 것”이라며 “난 그 선택을 존중하고 지지한다”고 했다.