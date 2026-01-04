국방부 “北 미사일, 명백한 유엔 결의 위반”

국방부가 동해상으로 탄도미사일을 발사한 북한에 대해 “명백한 유엔안보리 결의 위반”이라고 4일 밝혔다.
국방부는 “북한은 작년에 이은 지속적인 도발 행위를 즉각 중단하고, 우리 정부의 한반도 평화정착을 위한 대화 및 관계 정상화 노력에 적극 동참해야 한다”며 이같이 밝혔다.
국방부는 이어 “우리 군은 강력한 능력과 태세를 기반으로 정부의 한반도 평화정착 노력을 군사적으로 뒷받침해 나갈 것”이라고 덧붙였다.
청와대 국가안보실도 이날 국방부, 합동참모본부 등 관계기관과 긴급안보상황점검회의‘를 연 뒤 북한의 탄도미사일 발사가 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 도발 행위이며 이를 중단할 것을 북한 측에 촉구했다.
북한은 이날 오전 7시 50분 평양 인근에서 동해상으로 탄도미사일 여러 발을 발사했다. 합참에 따르면 북한이 발사한 미사일은 900여㎞를 비행했다. 북한이 탄도미사일을 발사한 건 지난해 11월 7일 단거리 탄도미사일 발사 이후 약 2개월 만이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
