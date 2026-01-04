뉴욕 마약단속국으로 연행된 마두로…요원과 새해인사 나누기도

미국 백악관은 3일(현지시간) X(옛 트위터)를 통해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 연행 장면을 공개했다.
영상에서 마두로 대통령은 검은색 후드티를 입고 수갑을 찬 채 바닥에 ‘DEA NYD’라고 적힌 복도를 걸어갔다. 그가 걷는 동안에는 두 명의 DEA 요원이 그의 팔을 잡고 있다.
DEA NYD는 마약단속국(DEA) 뉴욕지부(New York Division)를 의미한다. 마두로 대통령은 이날 베네수엘라 현지에서 체포된 이후 미국 뉴욕으로 압송됐다.
또 그는 영상에서 자신의 팔을 잡은 요원 등과 대화를 주고 받는 등 여유로운 모습을 보이기도 했다. 백악관은 그가 한 말을 정확히 공개하진 않았지만, CNN은 ‘새해 인사’일 것이라고 분석했다.
미군은 작전명 ‘확고한 결의(absolute resolve)’를 진행하며 이날 새벽 베네수엘라 수도 카라카스로 침투했다. 동부시간 기준 오전 1시 1분 대통령 관저에 도착해 마두로 대통령 부부를 체포했다.
마두로 대통령 내외는 미군에 의해 베네수엘라에서 빠져나온 후 오전 3시 29분 미 해군 이오지마급 강습상륙함으로 옮겨졌다. 이후 마두로 부부는 육지에서 대기 중이던 미 공군기를 타고 16시간 만에 뉴욕에 도착했다.
마두로 대통령 부부는 미국으로부터 마약 테러, 코카인 수입 공모 등 혐의로 기소됐다. 뉴욕에서 재판받을 예정인 마두로 대통령 부부는 재판 전까지 브루클린에 위치한 연방 메트로폴리탄 구치소에 수감될 가능성이 제기된다.
