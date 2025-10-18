“항노화 기술 진보… 나이 들수록 권력-부 축적돼 세대 갈등 커질 것”[이설의 글로벌 책터뷰]

항노화 산업의 허와 실
노화 극복하고 수명 늘리려는 시도… 분자수준 생명 이해로 연구 불붙어
생명은 DNA가 지휘하는 프로그램… DNA 손상 누적되면서 늙기 시작
세포 젊게 하는 기술이 가장 유망… 연구 혜택 ‘부익부 빈익빈’ 막아야
‘우리는 왜 죽는가’ 벤키 라마크리슈난
모든 생명체는 죽지만 수명은 제각각이다. 그린란드상어는 400년을 살고 실지렁이는 길게 살아야 이틀이다. 인류는 수명 연장의 비밀에 오랜 기간 매달려 왔다. 불로초, 연금술 등을 지나 그 실체에 가까워진 건 비교적 최근의 일이다. 지난 50여 년간 노화와 죽음을 분자 수준에서 이해하게 되면서 세포 리포그래밍, 항노화 물질 같은 연구에 불이 붙었다.
하지만 노화 과학은 여전히 허무맹랑하게 여겨진다. ‘우리는 왜 죽는가’는 과학이 발견해 낸 항노화 방법의 허실을 분석한 책이다. 단백질을 저장하는 리보솜 연구로 2009년 노벨화학상을 받은 벤키 라마크리슈난 박사(영국 케임브리지 MRC 분자생물학연구소)가 썼다. 분자생물학자가 노화라는 주제를 다룬 이유를 묻자 “노화 과학에 대한 관심이 폭발적이지만 과장도 많다. 생명 현상을 다루지만 직접적 이해관계는 없는 사람이 그 실체를 검토할 때라고 생각했다”고 했다.
● DNA 손상 쌓이면서 노화 시작
―책 제목이 ‘우리는 왜 죽는가’이다. 죽음을 어떻게 정의하나.
“현재는 뇌사를 기준 삼지만 ‘개체로서 더 이상 기능할 수 없게 되는 순간’이라고 할 수 있다. 한데 세포의 죽음과 개인의 죽음은 구분해야 한다. 살아 있을 때도 수백만 개의 세포는 끊임없이 죽어 가고, 죽음을 맞는 순간에도 일부 세포들은 여전히 살아 있다.”
―인간의 몸을 도시에 비유했다.
“도시는 교통, 통신, 수도, 위생을 비롯한 수많은 시스템이 연결돼 작동하는 유기체다. 이 조율이 깨지면 도시 전체가 마비된다. 우리 몸도 마찬가지다. 세포 하나가 망가진다고 바로 죽진 않지만 문제가 쌓이다 보면 전체 시스템이 무너진다.”
―도시 통제센터처럼 DNA가 우리 몸을 지휘한다고 했는데….
“생명은 DNA의 청사진에 따라 활성화하는 프로그램이다. 세포는 그 프로그램에 따라 우리 몸에 필요한 단백질과 다양한 분자를 만든다.”
―분자생물학이 노화 과학 발전의 토대가 됐다고 썼다.
“분자생물학은 가장 작은 단위인 분자 수준에서 생명을 연구한다. 우리 몸은 수많은 세포로 이뤄져 있고, 세포 안의 DNA, RNA, 단백질 같은 분자들이 서로 협력하며 생명을 유지한다. DNA에 새겨진 유전자가 작동하는 원리를 이해하고 그걸 조작할 수 있는 기술이 생기면서 노화 과학은 비약적으로 발전했다.”
―노화의 근본 원인과 과정은….
“분자들이 정교하게 작동해야 몸이 건강하게 유지된다. 시간이 지나면서 DNA가 손상된다. 복구 기전이 있지만 손상이 반복되면 세포는 노화하거나 스스로 죽는다. 세포가 증식을 거듭해 암이 되기도 한다. 분자 수준에서 일어나는 작은 손상들이 쌓이면서 생명 시스템이 서서히 흔들리는 과정이 바로 노화다.”
● 세포 리프로그래밍이 가장 유망
과학자들은 노화의 핵심 원인을 DNA 손상, 텔로미어 단축, 줄기세포 기능 저하, 미토콘드리아 기능 저하 등에서 찾고 있다. 이를 중심으로 생체시계를 되돌리려는 노력이 전방위로 진행 중이다.
―인간 수명 한계에 대한 의견이 분분하다.
“지금까지 가장 오래 산 사람은 프랑스의 잔 루이즈 칼망으로 사망 당시 122세였다. 110세를 넘긴 사람도 아주 드물다. 인간 수명이 150세까지 연장될 거라는 주장도 있지만, 현재로선 상한선을 110∼120세로 보는 게 현실적이다.”
―가장 유망하다고 보는 항노화 연구 분야는….
“단기적으로는 칼로리 제한 효과를 모방하는 물질이나 노화 세포를 표적 제거하는 물질이 유망해 보인다. 장기적으로는 세포를 ‘젊은 상태’로 되돌리는 리프로그래밍 기술이 강력할 거라고 본다.”
―세포 리프로그래밍 기술의 난점은 무엇인가.
“야마나카 신야 일본 교토대 교수는 2006년 세포를 젊은 상태로 만들 수 있는 4가지 유전자를 발견했다. 그러나 과도한 리프로그래밍은 암을 유발할 위험이 있어 ‘어디까지 되돌릴 것인가’가 주요 과제로 떠올랐다.”
―소식의 노화 방지 효과는 널리 알려졌다.
“칼로리를 줄이면 단백질 합성 경로인 토르(TOR)의 움직임이 둔화되면서 불필요한 단백질이 사라진다. 이는 세포 효율을 높이고 노화를 늦춘다. 하지만 신체 회복력이 떨어지고 근육량이 줄어드는 단점도 있다. 비슷한 효과를 내는 약물인 라파마이신 역시 면역이 약해지는 부작용이 있다. 대부분 수명 연장 방법에는 대가가 따른다. 우리 몸은 생과 사의 균형 위에서 진화해온 시스템이라 ‘공짜’를 기대해선 안 된다.”
―텔로미어 단축도 노화 연구의 한 축을 담당한다.
“세포가 분열할 때마다 DNA 말단인 텔로미어가 짧아지는데, 지나치게 짧아지면 세포는 노화 상태로 들어간다. 이 과정을 늦추는 효소인 텔로머라제는 암세포에서는 지나치게 활발해져 암이 계속 자라게 만든다. 과학자들은 텔로머라제를 조금만 켜서 노화를 늦추는 방법을 연구하고 있다.”
―세포의 발전소인 미토콘드리아 기능 저하를 막기 위한 항산화제 연구도 활발하다.
“나이가 들면 미토콘드리아 효율이 떨어져 활성산소가 늘면서 노화가 빨라진다. 베타-키로틴, 비타민A, 비타민E 항산화제가 이를 해결할 기적의 약으로 소개되지만 사망률은 낮추지 않는 것으로 나타났다.”
● 항노화 식품은 옥석 가려야
장수에 초점을 맞춘 세계 바이오 기업은 700개가 넘는다. 이 회사들 시가총액은 모두 합쳐 300억 달러(약 42조9000억 원)를 웃돈다. 라마크리슈난 박사는 “항노화 산업은 과장됐다”고 했다.
“임상시험을 제대로 거치지 않은 건강기능식품들이 날개 돋친듯 팔린다. 적지 않은 유명 과학자들이 관련 기업에 몸담고 있는 만큼 옥석을 가려야 한다.”
―가장 회의적으로 보는 연구 분야는.
“인체 냉동 보존술이다. 쥐 같은 작은 동물조차 액체질소에 얼렸다가 다시 살아난 사례가 없다. 몸에 부동액을 주입하는 시점부터 세포 하나하나가 파괴된다. 냉동 보존한 몸은 살아 있는 사람 몸과 전혀 다른 상태가 된다.”
―수명 연장은 언제쯤 실현될까.
“전신 수준의 세포 리프로그래밍 정도라면 가능하겠지만, 지금까지 성공한 사례는 없다. 쥐 실험에서는 성공적으로 젊어졌지만 수명이 유의미하게 늘어나진 않았다.”
―뾰족한 성과가 없는데도 항노화 사업은 번창일로에 있다.
“실리콘밸리 억만장자들은 일찍이 성공한 사람들이다. 그들은 젊어서 부자가 되길 원했고 부자가 된 지금은 젊음을 원한다. 젊음은 살 수 없지만 노화 연구는 살 수 있다. 그래서 노화 연구에 막대한 투자를 하고 있다. 그들은 인생도 소프트웨어처럼 해킹할 수 있다고 믿지만 생물학은 그렇게 단순하지 않다.” ―현재로서 노화를 늦출 수 있는 최선은 무엇인가.
“식단, 운동, 수면이 가장 중요하다. 친구나 가족과 관계를 맺고, 정기적으로 사회적 교류를 하며 삶의 목적의식을 갖는 것도 장수와 관련이 깊다.”
● 장기적으로 중요한 진보 이룰 것
인간의 평균수명은 위생 개선과 백신 접종 덕분에 비약적으로 늘어났다. 오늘날 항노화 산업은 사망률보다 노화를 늦추는 최신 기술에 초점을 맞추고 있다.
―유아사망률을 낮추고 감염병을 줄이는 것이 수명 연장의 확실한 방법이라는 의견도 있다.
“심장병, 암, 치매, 당뇨병은 대표적 만성질환이다. 이 질환들은 나이와 높은 상관관계를 보인다. 노화를 해결해야 수명을 늘릴 수 있다는 게 고령사회의 사고방식이다.”
―수명 연장을 연구할 때 고려해야 할 것이 있다면.
“연구 성과로 인한 건강 혜택은 모두에게 돌아가야 한다. 부자만 누려선 안 된다. 출산율이 낮은 상태에서 모두가 오래 살게 된다면 사회 전반에 어떤 변화가 생길지도 진지하게 고민해야 한다.”
―모두가 오래 사는 사회는 어떤 모습일까.
“세대 교체 속도가 매우 느려질 것이다. 나이가 들수록 권력, 부, 영향력이 축적되므로 세대 간 불평등이 커질 것이다. 부자는 이미 가난한 사람보다 10∼20년 더 오래 사는데, 수명 격차도 심화될 수 있다. 사회가 정체되고 역동성과 창의성이 떨어질 가능성도 크다.”
―그럼에도 항노화 산업은 중요하다고 강조했다.
“미국 미래학자이자 과학자인 로이 아마라는 ‘우리는 기술의 영향을 단기적으로는 과대평가하고 장기적으로는 과소평가하는 경향이 있다’고 지적했다. 인터넷과 인공지능(AI) 분야에 들어맞는 분석이다. 이 ‘아마라의 법칙’을 적용한다면 항노화 산업을 둘러싼 움직임이 당장은 실망스럽겠지만 결국 중요한 진보를 이룰 것이다.”
벤키 라마크리슈난
1952년 인도에서 태어난 분자생물학자. 인도 바로다대에서 물리학을 전공하고 미국 오하이오주립대에서 물리학 박사학위를 취득한 뒤 캘리포니아주립대에서 생물학을 공부했다. 리보솜 연구로 2009년 노벨화학상을 받았고, 2015∼2020년 제62회 영국 왕립학회 회장을 역임했다. 현재 영국 케임브리지 MRC 분자생물학연구소 그룹리더를 맡고 있다.
댓글 0