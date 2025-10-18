“항노화 기술 진보… 나이 들수록 권력-부 축적돼 세대 갈등 커질 것”[이설의 글로벌 책터뷰]

1952년 인도에서 태어난 분자생물학자. 인도 바로다대에서 물리학을 전공하고 미국 오하이오주립대에서 물리학 박사학위를 취득한 뒤 캘리포니아주립대에서 생물학을 공부했다. 리보솜 연구로 2009년 노벨화학상을 받았고, 2015∼2020년 제62회 영국 왕립학회 회장을 역임했다. 현재 영국 케임브리지 MRC 분자생물학연구소 그룹리더를 맡고 있다.