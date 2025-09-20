위고비는 혁명일까… “살은 뺐지만 음식이 주던 위로는 사라졌다”[이설의 글로벌 책터뷰]

영국 저널리스트이자 작가. 영국 케임브리지대에서 사회과학과 정치과학을 전공했다. 현대인의 집중력 위기를 다룬 ‘도둑맞은 집중력’, 비만의 사회과학적 의미를 파헤친 ‘매직필’, 중독 문제를 다룬 ‘Chasing the Scream(비명의 추격, 한국 미출간)’ 등을 펴냈다.