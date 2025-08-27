‘케데헌’, 넷플릭스 역대 최다 시청 영화…‘오겜’도 제치나

K-팝 아이돌 문화·한국의 전통에 대한 높은 이해도와 함께 작품의 완성도로 호평을 받고 있는 넷플릭스 미국 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’가 신드롬을 일으키고 있는 가운데, 마침내 넷플릭스에서 가장 많이 본 영화가 됐다.
27일 넷플릭스 홈페이지 투둠에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 누적 시청 수는 2억3600만으로 집계돼 이 플랫폼 영화 부문 역대 1위를 차지했다.
이전까지는 2021년 11월 공개된 드웨인 존슨·라이언 레이놀즈 주연 액션 스릴러 영화 ‘레드 노티스’(2억3090만 시청 수)가 정상을 지켜왔다.
영화 외 쇼(시리즈) 부문까지 아우르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 ‘오징어 게임’ 시즌1(2억6520만 시청 수), ‘웬즈데이’ 시즌 (2억5210만 시청 수)에 이어 역대 3위다.
넷플릭스의 시청자 수는 공개 후 91일 간의 누적 시청 기록을 토대로 집계된다. 6월20일 공개된 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 약 3주 간 누적 시청 수가 더해진다. 이에 따라 ‘웬즈데이’, ‘오징어 게임’을 순차적으로 제칠 수도 있다.
‘케이팝 데몬 헌터스’는 K-팝 아이돌을 본격적으로 다룬 해외 첫 애니메이션이다. 줄거리를 거칠게 요약하면, 퇴마사이자 K-팝 걸그룹인 헌트릭스가 악령이자 K팝 보이그룹인 사자보이스를 물리치는 이야기다. 헌트릭스는 우리 전통 예인의 궁극이기도 한 무당, 사자보이즈는 여전히 다양하게 해석되는 저승사자를 모티브로 삼았다. 한국계 캐나다인 매기 강 감독이 공동 연출로 참여한 이 작품은 K팝과 팬덤 문화 그리고 한국의 전통과 현대에 대한 공부가 잘 돼 있어 국내외 K-팝, K-문화 팬들의 반가움을 샀다. 글로벌한 인기가 더해지면서 K-브랜드를 알리는 통로가 되고 있다.
인기는 오프라인으로도 번지고 있다. 지난 23~24일 북미 전역 극장에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 싱어롱 상영회(영화 OST를 관객들이 따라 부르면서 즐기는 방식)가 열렸는데, 1700여 상영관 중 1100여 관이 매진됐다. 이 이틀간의 특별 상영만으로 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 북미 지역 박스오피스 1위에 올랐다.
넷플릭스는 극장 개봉 수익에 대한 데이터를 공개하지 않았으나, 단 이틀 상영으로 1800만 달러(약 251억원)의 수익을 올린 것으로 추정된다. 넷플릭스는 영화 시상식 후보 등의 기준을 겨냥해 극장에서 개봉한 것으로 풀이된다.
사운드트랙 인기도 영화의 흥행에 중요한 역을 하고 있다. 30일 자 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에선 헌트릭스 ‘골든’이 1위를 차지한 걸 포함 톱10에 네 곡이나 들었다. 한 OST에서 네 곡이 ‘핫100’ 톱10에 동시진입한 사례는 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 처음이다. ‘골든’은 비연속으로 총 2주간 ‘핫100’ 1위에 올랐다. ‘골든’은 빌보드와 전 세계 양대 팝 차트로 통하는 영국 오피셜 싱글차트 톱100에선 총3주간 정상에 올랐다.
